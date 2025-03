Atletas do São Paulo estudam adversário com vídeo durante o treino

O São Paulo segue a preparação para o duelo contra o Novorizontino, que será na próxima segunda-feira (03), às 20h, no Morumbi, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Na atividade deste sábado (01), os atletas assistiram um vídeo sobre o estilo de jogo do próximo adversário antes das atividades no campo. Além disso, o técnico Luis Zubeldía comandou um trabalho tático simulando situações de jogo na defesa e no ataque.

Preservados na última rodada do estadual por causa do desgaste físico, o lateral-esquerdo Enzo Díaz e o volante Alisson podem ser opção no time de Zubeldía.

Já o volante Luiz Gustavo, que entrou nesta semana em uma nova fase da recuperação de uma fratura de um dedo do pé esquerdo, deve ficar à disposição apenas em uma eventual semifinal. Ele se lesionou durante a pré-temporada nos Estados Unidos e agora treina no gramado com os preparadores físicos.

Outros desfalques da equipe são o zagueiro Ruan (lesão na posterior da coxa esquerda), o goleiro Young (torção no pé direito) e o meia Rodriguinho (dores no joelho esquerdo).

Em busca da semi do Paulista, São Paulo encara o Novorizontino nesta segunda-feira (03), no Morumbi. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O Tricolor anunciou que 40 mil ingressos foram vendidos para o duelo, que é uma reedição das quartas de final do estadual do ano passado. No tempo normal de jogo, as equipes empataram por 1 a 1. Nos pênaltis, o São Paulo perdeu por 5 a 4, em casa, e foi eliminado.

O Tricolor retorna aos treinos neste domingo (02), às 9h30, no CT da Barra Funda.