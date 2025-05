Globo faz surpresa para árbitro de Palmeiras x São Paulo

A Globo aproveitou o Dia das Mães para realizar um gesto simbólico com o árbitro Rafael Rodrigo Klein, responsável por apitar a partida entre Palmeiras x São Paulo. Antes da bola rolar para o clássico paulista, deste domingo (11), na Arena Barueri, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, a emissora promoveu uma homenagem a mãe do profissional.

Dona Rejane apareceu durante a transmissão da partida e mandou um recado para o filho durante a data especial. A declaração da mãe do árbitro foi acompanhada de uma breve entrevista com Rafael Rodrigo Klein, que agradeceu o carinho da emissora e desejou um feliz Dia das Mães.

- Hoje é o Dia das Mães, mas sei que você não vai estar presente aqui. Sei que você foi escalado, e também sei que é um profissional. Vai fazer uma boa arbitragem. Foi essa a profissão que você escolheu. Te amo e um forte abraço - disse a Dona Rejane.

- Foi a pessoa que me gerou. Sou muito grato pela família que tenho. Aproveitar o Dia das Mães para deixar um grande abraço para ela. Amo muito ela também. Se hoje, estou aqui é por conta da educação que recebi dela e do meu pai. Obrigado pela homenagem. Queria também desejar um feliz Dias das Mães para as mães de árbitros e de todas as outras espalhadas pelo Brasil - concluiu Rafael Rodrigo Klein.

A arbitragem no clássico paulista passou sem nenhum possível erro grave. O momento mais polêmica da atuação foi a expulsão de Abel Ferreira. O comandante alviverde foi advertido após reclamar acintosamente de uma marcação.

Palmeiras x São Paulo

Em campo, a equipe alviverde venceu o clássico paulista. No apagar das luzes, o atacante Vitor Roque marcou o gol da vitória, aos 50 minutos do segundo tempo. Com o resultado, a equipe do técnico Abel Ferreira somou 19 pontos na classificação e continuou na liderança do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o São Paulo terminou a rodada na 13ª colocação.