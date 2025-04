Assista ao vivo à coletiva de Luis Zubeldía, técnico do São Paulo

Luis Zubeldía concede entrevista coletiva após vitória do São Paulo contra o Náutico por 2 a 1. Os times se enfrentaram pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida foi a primeira entre as duas equipes no mata-mata da competição nacional. A volta acontece no estádio dos Aflitos, no dia 20 de maio, no Recife.

O São Paulo tem a Copa do Brasil como um caminho para atingir as metas orçamentárias de 2025. Na competição, é esperado que o time chegue até as quartas de final do campeonato. Veja abaixo a coletiva de Zubeldía na íntegra:

Como foi o jogo?

Mesmo com o domínio tricolor nos minutos iniciais, a equipe não soube aproveitar e viu o Náutico abrir o placar aos 16 minutos. Caio Vitor iniciou a jogada pelo lado esquerdo, levou para o meio e marcou um golaço.

Zubeldía analisou o resultado do Tricolor (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Quatro minutos depois, puxou um contra-ataque com Lucas Ferreira pelo lado direito, que deixou a bola com Luciano, e o camisa 10 conseguiu se livrar de um jejum de mais de dois meses empatando.

Na volta do segundo tempo, foi Luciano mais uma vez. Segundo após o apito, o camisa 10 deixou mais um e colocou o São Paulo na frente do placar. O destaque também ficou para Marcos Antônio, quem começou a jogada.

O São Paulo soube segurar e manteve a vantagem para a decisão, que acontece no dia 20 de maio.