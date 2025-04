Luciano desencanta, e São Paulo vence o Náutico de virada na Copa do Brasil

O São Paulo venceu o Náutico por 2 a 1, nesta terça-feira (29), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor abriu vantagem para o confronto de volta, nos Aflitos, no dia 20 de maio. A noite pertenceu a Luciano. O jogador encerrou o jejum de mais de dois meses e voltou a balançar as redes. Os dois gols ficaram na conta do camisa 10.

Como foi o jogo?

O São Paulo entrou em campo sem Ferreirinha, um dos destaques da equipe, mas conseguiu se impor logo nos primeiros minutos contra o Náutico. A partida começou com forte pressão tricolor sobre o adversário.

O time da casa criou algumas boas oportunidades, mas a defesa do Timbu, com destaque para o goleiro Muriel, conseguia travar. Mesmo com o domínio tricolor nos minutos iniciais, a equipe não soube aproveitar e viu o Náutico abrir o placar aos 16 minutos. Caio Vitor iniciou a jogada pelo lado esquerdo, levou para o meio e marcou um golaço.

O São Paulo buscou uma rápida reação. Quatro minutos depois, puxou um contra-ataque com Lucas Ferreira pelo lado direito, que deixou a bola com Luciano, e o camisa 10 conseguiu se livrar de um jejum de mais de dois meses empatando o placar no MorumBIS.

O primeiro tempo terminou empatado. Após os gols, o jogo ficou mais truncado, com poucas chances para ambos.

Luciano desencantou contra o Timbu (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Na volta do segundo tempo, foi Luciano mais uma vez. Segundo após o apito, o camisa 10 deixou mais um e colocou o São Paulo na frente do placar. O destaque também ficou para Marcos Antônio, quem começou a jogada.

O confronto seguiu sem grandes acontecimentos durante boa parte do segundo tempo. A maioria dos lances se concentrava no meio de campo. Zubeldía fez algumas mudanças pontuais, como a entrada de Ryan Francisco, e o Tricolor administrou o resultado.

O time encerrou a primeira etapa desta fase da Copa do Brasil com uma vitória por 2 a 1, com um gol de vantagem para o jogo de volta que decide a vaga nas oitavas de final.

O que vem por aí?

O São Paulo volta a jogar na sexta-feira, dia 2 de maio, contra o Fortaleza. O jogo será no Morumbis, às 21h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. O Náutico volta a campo no domingo, dia 4, contra o Brusque, pela Série C do Brasileiro. O reencontro das equipes será no dia 20 de maio.



✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x NÁUTICO

3ª fase (ida) - Copa do Brasil

📆 Data e horário: 29 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

🥅 Gol: Caio Vitor (0-1), Luciano (1-1), Luciano (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Zubeldía, Luciano (SPFC), Auremir (Náutico)

🟥 Cartão vermelho:

ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Cédric, Ruan, Alan Franco (Sabino), Wendell (Enzo Díaz); Alisson (Bobadilla), Marcos Antônio, Matheus Alves (Rodriguinho), Luciano; Lucas Ferreira (Ryan), André Silva.

NÁUTICO (Técnico: Hélio dos Anjos)

Muriel; Marcos Ytalo, Felipe Santana (Rayan), Carlinhos, Igor Fernandes; Auremir (Wenderson), Marco Antônio Batistussi; Patrick Allan, Caio Vitor (Marcos); Kelvin, Paulo Sérgio (Bruno Mezenga).