O São Paulo vai ter que correr atrás do prejuízo com a derrota por 2 a 1 para o Corinthians, nesta terça-feira (25), em Itaquera, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Agora o Tricolor precisa reverter a desvantagem no duelo de volta, no próximo dia 16 de agosto, no Morumbi. Após a partida em Itaquera, o técnico Dorival Júnior concedeu entrevista coletiva. Acompanhe!.