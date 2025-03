Árbitro de Palmeiras x São Paulo foi afastado pela CBF em 2024 após erros

Responsável pela polêmica arbitragem no clássico entre Palmeiras e São Paulo, Flávio Rodrigues de Souza foi afastado pela CBF em 2024 após erros na partida entre Verdão e Fortaleza, pela 31ª rodada da última edição do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

+ Árbitros de três jogos do Brasileirão são afastados pela CBF

À época, Flávio marcou dois pênaltis para o Palmeiras, mandante da partida, no empate em 2 a 2 com o Leão do Pici.

Já nesta segunda-feira (10), o árbitro marcou pênalti de Arboleda em Vitor Roque, que aproveitou um vacilo do goleiro Rafael para atacar o gol adversário. Revoltados, os jogadores do São Paulo pediram a revisão do lance no VAR, mas a decisão de campo foi mantida.

– Só tentei falar para ele (árbitro) para apitar para os dois lados, ele quer ser o protagonista do jogo. Todo mundo viu que o Arboleda tirou o pé, não foi pênalti. Eles estão tentando fazer uma final aí, mas vamos conversar no intervalo com o professor para tentar virar – afirmou o atacante Luciano durante o intervalo do clássico.

continua após a publicidade

Veiga comemora gol do Palmeiras na partida contra o São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Presidente do São Paulo cobra arbitragem

Após a classificação do Palmeiras para a final do Campeonato Paulista, Julio Casares, presidente do São Paulo, criticou a arbitragem e questionou a atuação do VAR no lance do pênalti em Vitor Roque: 'Eles vieram?'"

– É a pergunta que o Brasil todo está fazendo: onde está o VAR? Eles vieram? O Brasil todo viu, foi vergonhoso. Não é choro. Quero cumprimentar os atletas, a comissão técnica, diretoria, a nossa torcida. Agora, o VAR esteve presente aqui? O São Paulo nunca chamou o Campeonato Paulista de Paulistinha, porque respeita (a competição), mas essa foi uma arbitragem pequena – afirmou Casares.