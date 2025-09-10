Apresentado no São Paulo, Maílton explica suas características e revela: ‘Preparado’

O lateral-direito Maílton foi apresentado oficialmente pelo São Paulo nesta quarta-feira, dia 10 de setembro, no SuperCT. O jogador vestirá a camisa 22.

continua após a publicidade

Maílton chega para repor uma necessidade no São Paulo nesta temporada. Antes, na lateral, o Tricolor contava somente com Maik e Cédric.

O jogador falou sobre suas características e sobre como acredita que pode colaborar com o esquema de Hernán Crespo. Um lateral mais ofensivo, disse que está pronto para contribuir com a equipe.

- Desde o meu primeiro dia aqui fui muito bem recebido. Poder compartilhar o dia a dia com os grandes jogadores que estão aqui tem sido uma verdadeira aula de vida para mim - disse.

continua após a publicidade

- Cada um no grupo luta pela sua oportunidade e precisa estar sempre pronto. Eu sou um lateral mais ofensivo, como todos sabem, então sigo trabalhando forte para, quando ele optar por me escalar, eu estar preparado - completou.

Maílton foi apresentado nesta quarta-feira (10) (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Maílton explica suas características

Com experiência por clubes como Metalist e Chapecoense, Maílton desembarca no São Paulo para disputar espaço principalmente com Cédric Soares na lateral-direita. O jogador, que soma 7 gols em 30 partidas na atual temporada, destacou suas principais características em campo e fez questão de se apresentar ao torcedor tricolor que ainda não conhece seu estilo de jogo.

continua após a publicidade

- Tenho experiência e me destaco tanto na construção de jogadas quanto chegando à frente. Não à toa, no jogo contra o Atlético consegui dar assistência. Esse é um ponto forte: a capacidade de construir, algo que sempre fez parte da minha carreira fora do Brasil - explicou.

- Sou um jogador que não para, que corre os 90 minutos, que não hesita em dar um carrinho quando é preciso. E vai ser assim do início ao fim. Não gosto de perder nem em um simples par ou ímpar, e acredito que isso me define bem: um atleta aguerrido, que luta sempre pela vitória durante todo o jogo. É essa intensidade que levo para o campo e que faz parte do meu perfil - completou.

➡️São Paulo aceita proposta e negocia Henrique Carmo com time da Rússia

Veja como foi a negociação de Maílton

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O São Paulo anunciou a contratação de Maílton, que chega como reforço para lateral-direita, no começo de setembro. O Tricolor fechou um acordo com o jogador até o final de 2027.

Natural de Paraíso do Norte (PR), Maílton foi formado nas categorias de base do Palmeiras e também atuou por Operário-PR, Atlético-MG, Chapecoense, Santa Cruz, Mirassol, Coritiba, Metalist-UCR e Ponte Preta.

O interesse do Tricolor Paulista apareceu há algum tempo, mas a negociação estava barrando em um entrave com o time ucraniano. Desde 2021, São Paulo e Metalist arrastam uma pendência relacionada à negociação de Paulinho Boia. Na ocasião, o clube ucraniano assumiu a responsabilidade de quitar uma dívida com o Morumbis que se aproxima de R$ 4 milhões.

Existiu uma demora no anúncio por conta de um transfer ban que o Metalist enfrentava na Fifa. O time teve dificuldade em rescindir com a Chapecoense para que Maílton pudesse, de fato, assinar com o São Paulo. O Tricolor correu contra o tempo e teve todo respaldo jurídico.

Desde a saída de Igor Vinícius, o clube entendia que seria necessário mais um reforço para a lateral-direita. Atualmente, o elenco conta apenas com Cédric Soares e Maik, revelado em Cotia e com três partidas pelo profissional. Ou seja, a chegada de Maílton alivia este lado.