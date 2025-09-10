Assista ao vivo à apresentação de Maílton, reforço do São Paulo

Maílton será apresentado oficialmente pelo São Paulo nesta quarta-feira, dia 10 de setembro. A coletiva de imprensa do jogador acontecerá a partir das 12h30 (de Brasília), no SuperCT.

Assista ao vivo à coletiva de imprensa de Maílton

O interesse do Tricolor Paulista apareceu há algum tempo, mas a negociação estava barrando em um entrave com o time ucraniano. Desde 2021, São Paulo e Metalist arrastam uma pendência relacionada à negociação de Paulinho Boia. Na ocasião, o clube ucraniano assumiu a responsabilidade de quitar uma dívida com o Morumbis que se aproxima de R$ 4 milhões.

Desde a saída de Igor Vinícius, o clube entendia que seria necessário mais um reforço para a lateral-direita. Atualmente, o elenco conta apenas com Cédric Soares e Maik, revelado em Cotia e com três partidas pelo profissional. Ou seja, a chegada de Maílton alivia este lado.

O jogador deve ser anunciado nos próximos dias. Dentro da Chapecoense, era muito bem visto. Como a sua antiga equipe disputava a Série B, o São Paulo não terá problema nenhum em inscrever o jogador para disputar o Brasileirão este ano. Além disso, o lateral chega como opção visando as quartas de final da Copa Libertadores.

Maílton estava emprestado à Chapecoense (Foto: Luis Garcia/AGIF)

Maílton na Chapecoense

Maílton estava emprestado à Chapecoense até o fim da temporada 2025 e estava se destacando na equipe.

O lateral chama atenção por características como o potencial nos dribles e a capacidade de aparecer no ataque também com finalizações. Na temporada, soma sete gols e sete assistências.