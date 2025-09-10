Altitude? São Paulo terá logística especial para jogo na Libertadores

O São Paulo desenhou uma logística diferente para enfrentar a LDU pelas quartas de final da Copa Libertadores. O primeiro jogo acontece em Quito, em uma altitude de 2.850 metros em comparação ao nível do mar. De costume, o Tricolor viaja dois dias antes. Desta vez, a viagem acontecerá na véspera.

O Lance! apurou que a "mudança de planos" tem duas justificativas: ajudar os atletas com a questão da altitude e uma questão mais técnica. A ideia inicial era desembarcar em Guayaquil primeiro. No mais, ele está fechado para obras. Então, a ideia é ir para Quito, capital do Equador, no dia 17 de setembro.

A partida acontece no dia 18. Uma semana depois, o São Paulo decidirá seu futuro na competição em casa, no estádio do Morumbis.

Primeiro desafio do São Paulo pelas quartas da Libertadores será em Quito, com altitude (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

São Paulo trabalha com estratégia há anos

O São Paulo definiu esta estratégia com altitude há algum tempo. Em 2022, quando enfrentou equipes como Binacional e Ayacucho, também viajou um dia antes. Inclusive, nestas ocasiões as altitudes eram ainda maiores: 3.825 metros e 3.300 metros.

A preocupação com altitude é uma questão comum em jogadores de países que não enfrentam este problema. E quanto mais tempo "exposto", mais os sintomas surgem.

O São Paulo enxerga a Copa Libertadores como uma das grandes prioridades da temporada. A equipe chegou até as quartas de final de forma invicta. Nas oitavas, eliminou o Atlético Nacional em casa, em uma disputa de pênaltis tensa até os últimos minutos.

Se avançar, o Tricolor pode enfrentar o River Plate ou o Palmeiras na semifinal. Nesta fase, a altitude não seria problema também.