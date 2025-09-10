Presidente do São Paulo explica vendas de Henrique Carmo e promessas de Cotia

O presidente do São Paulo, Julio Casares, explicou o porquê das negociações de algumas promessas de Cotia, como William Gomes e Henrique Carmo, terem acontecido. Além deles, neste ano, o Tricolor também vendeu Matheus Alves e Lucas Ferreira.

Ao falar sobre as vendas, em entrevista à "ESPN", Julio Casares as tratou como necessárias. De acordo com as palavras do presidente tricolor, foi a estratégia adotada para que o ano não terminasse em déficit mais uma vez, pensando no balanço econômico da temporada.

- O São Paulo vive um momento de recuperação financeira, de necessidade. É uma questão financeira difícil, que está melhorando, mas o São Paulo precisa vender jogadores. Claro que temos que manter um time competitivo, mas quando você tem um jovem que não tem a minutagem adequada e talvez não a tenha dali para frente, mas temos a responsabilidade de colocá-lo, pagar salários, custos operacionais, manter o gramado, o estádio e toda a preparação de infraestrutura dos CTs - explicou Julio Casares.

Caso Henrique Carmo

Aos 18 anos, Henrique havia recebido duas propostas: uma de 3,5 milhões e outra de 6 milhões. Estas haviam sido consideradas baixas até então. Após mais uma investida, o CSKA passou uma acima deste valor de 6 milhões de dólares, que foi finalmente aceita. A reportagem apurou os valores: 6 milhões de dólares fixos com mais 1 milhão de bônus. O contrato deve ser fechado por três anos.

Julio Casares também comentou o caso. Segundo o presidente, o PSV chegou a apresentar uma proposta de empréstimo pelo jogador. A diretoria, no entanto, decidiu inicialmente mantê-lo até o fim da temporada. Com o cenário financeiro pesando nas decisões, porém, a gestão acabou optando por seguir por outro caminho.

- No caso do Henrique, ele tinha sido alvo de um empréstimo, antes, do PSV, e nós o seguramos. Estive aqui com os pais e os empresários dele, e eles queriam ir embora. Tentamos fazê-lo continuar aqui com a gente, mas recebendo essa proposta, que foi a única, fizemos o melhor possível, com a convicção de que temos que equilibrar o clube financeiramente - completou.

- O São Paulo não pode mais experimentar déficit. Já fizemos, até quando ganhamos a Copa do Brasil em 2023. Claro que aquela conquista foi importante, mas perdemos a oportunidade de vender o Pablo, que se contundiu com cirurgia e o próprio Nestor. A venda do Henrique e dos demais era extremamente necessária - concluiu.