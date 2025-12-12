Galoppo, Jandrei, Erick e Moreira: o que esperar do futuro dos emprestados do São Paulo

O São Paulo precisa resolver o futuro de alguns jogadores que estão emprestados - tanto para times do Brasil quanto para equipes do exterior.

continua após a publicidade

Galoppo, Erick, Moreira e Jandrei são os casos que entram em rota para o Tricolor resolver. O Lance! explica cada situação.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Giuliano Galoppo

O meia argentino está emprestado ao River Plate, e, segundo apuração do Lance!, sua compra em definitivo pelo clube argentino está encaminhada. A operação deve incluir um abatimento financeiro envolvendo dois jogadores do São Paulo cedidos ao River: Enzo Díaz e Gonzalo Tapia.

No caso de Enzo Díaz, a compensação é dada como praticamente certa. Já Tapia, cujo contrato vai até o meio do próximo ano, também deve entrar no acordo, contribuindo para reduzir o valor final da negociação.

continua após a publicidade

Giuliano Galoppo está emprestado ao River (Foto: Divulgação)

Erick

Erick foi emprestado no começo do ano ao Vitória, no qual se destacou na campanha deste ano. O atleta tem contrato até o final do ano que vem com o São Paulo, mas a equipe baiana sinalizou o interesse em mantê-lo no elenco.

Moreira

O lateral-direito Moreira voltou a ganhar destaque pelo seu futuro indefinido. Emprestado pelo São Paulo ao Porto até janeiro de 2026, o Lance! apurou os possíveis próximos passos do jogador. Para esta temporada, o plano era que a Cria de Cotia iniciasse o processo na equipe B e, gradualmente, fosse integrada ao elenco principal. No primeiro semestre, o desempenho chamou atenção e ele começou a ser incluído no grupo de cima, mas uma lesão muscular o tirou de combate pelos últimos dois meses e atrapalhou sua sequência.

continua após a publicidade

No momento, há dois cenários. Segundo apuração do Lance!, Moreira pode voltar ao São Paulo, considerando que o contrato de empréstimo prevê opção de compra, mas o Porto também tem interesse em estender o vínculo de empréstimo, caso as partes concordem.

João Moreira se transferiu para o Porto neste ano (Foto: Divulgação)

Jandrei

Jandrei foi emprestado ao Juventude em agosto deste ano. Seu contrato com o São Paulo vai dezembro de 2026. O time do Sul foi rebaixado no Campeonato Brasileiro deste ano, mas existe a possibilidade do vínculo com o goleiro ser prorrogado.