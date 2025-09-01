São Paulo encerra novela e anuncia a contratação de Maílton

O São Paulo anunciou a contratação de Maílton, que chega como reforço para lateral-direito. O Tricolor fechou um acordo com o jogador até o final de 2027.

Natural de Paraíso do Norte (PR), Maílton foi formado nas categorias de base do Palmeiras e também atuou por Operário-PR, Atlético-MG, Chapecoense, Santa Cruz, Mirassol, Coritiba, Metalist-UCR e Ponte Preta.

O Lance! apurou que o lateral-direito se despediu nos últimos dias e que já estava passando por exames no centro de treinamento do São Paulo.

O interesse do Tricolor Paulista apareceu há algum tempo, mas a negociação estava barrando em um entrave com o time ucraniano. Desde 2021, São Paulo e Metalist arrastam uma pendência relacionada à negociação de Paulinho Boia. Na ocasião, o clube ucraniano assumiu a responsabilidade de quitar uma dívida com o Morumbis que se aproxima de R$ 4 milhões.

Existiu uma demora no anúncio por conta de um transfer ban que o Metalista enfrentava na Fifa. O time teve dificuldade em rescindir com a Chapecoense para que Maílton pudesse, de fato, assinar com o São Paulo. O Tricolor correu contra o tempo e teve todo respaldo jurídico.

Desde a saída de Igor Vinícius, o clube entendia que seria necessário mais um reforço para a lateral-direita. Atualmente, o elenco conta apenas com Cédric Soares e Maik, revelado em Cotia e com três partidas pelo profissional. Ou seja, a chegada de Maílton alivia este lado.

O jogador destacou o interesse do São Paulo após o anúncio e a temporada que estava vivendo.

- É uma sensação inexplicável estar aqui. É fruto do trabalho. Eu vinha fazendo uma grande temporada e, graças a Deus, surgiu o interesse do São Paulo, um dos maiores clubes do mundo. Estou muito realizado e espero dar muitas alegrias para o nosso torcedor - disse Maílton após o anúncio.

Veja o anúncio oficial do São Paulo

Chegou o dia, Mailton!



— São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 1, 2025

Maílton pela Chapecoense:

Na Chapecoense, Maílton teve grande protagonismo, atuando em 76 partidas, sendo titular em 63 delas. Contribuiu com 9 gols e 13 assistências, com média de 1,4 passes decisivos por jogo e 16 grandes chances criadas. Finalizou 1,8 vezes por partida, acertando 0,5 no gol, e teve 22% de eficiência nos cruzamentos. No aspecto defensivo, registrou 1,1 desarmes e 0,8 interceptações por jogo, além de recuperar 3,9 bolas por partida com 50% de eficiência nos duelos. Cometeu 0,8 faltas e sofreu 1,7.