Primeiro tempo extremamente "pegado" no estádio do Morumbi. Logo nos minutos iniciais, ficou claro quais eram as estratégias das equipes. O São Paulo buscava reverter o resultado negativo do primeiro jogo, enquanto o San Lorenzo mantinha uma defesa bem organizada e fazia uso frequente da "cera" para ganhar tempo. A equipe argentina chegou a assustar com dois contra-ataques perigosos e bolas longas, porém o Tricolor não desistiu. Uma das grandes oportunidades surgiu com Wellington Rato, que falhou no lance e contou com a sorte ao ser salvo por Caio Paulista. No entanto, o lateral encontrou dificuldades diante de Hernández. A primeira etapa foi marcada por polêmicas arbitrais, deixando o São Paulo frustrado com um possível pênalti não assinalado a favor de Luciano. No entanto, o time respirou mais aliviado ao igualar o placar agregado com um gol de Calleri, originado a partir de uma cobrança de falta executada por Rato.