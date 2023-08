O São Paulo venceu o San Lorenzo por 2 a 0 pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana e avançou para a próxima fase da competição. Os gols do Tricolor foram marcados por Calleri, no primeiro tempo, e Luciano, na segunda etapa. O time de Dorival Júnior fez grande atuação para reverter o placar do jogo de ida, que dava vantagem para os argentinos. Veja acima os melhores momentos da partida!