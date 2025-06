Análise: por que o São Paulo soma poucos pontos no Brasileiro?

O São Paulo conquistou apenas onze pontos em doze jogos disputados no Campeonato Brasileiro. Com a derrota para o Bahia, na Fonte Nova, o time chegou ao segundo jogo consecutivo sem vencer na competição. Dependendo dos resultados do fim de semana, a equipe ainda pode encerrar a rodada em uma situação delicada na tabela. Neste sábado (31), terminou o dia na 13ª colocação.

Somando jogos em casa e fora, o aproveitamento é de 36%. Até o momento, trata-se de uma campanha bastante abaixo do esperado, embora alguns fatores possam explicar esse desempenho ruim.

Em números levantados pelo Sofascore, alguns dados chamam a atenção. O São Paulo tem o terceiro pior ataque da temporada. No Brasileirão, foram nove gols marcados e onze sofridos, uma média de 0,8 gol por partida, com 3,5 finalizações em média por jogo.

Ou seja, o desempenho ofensivo aparece como um ponto de alerta. A média de gols em relação às finalizações evidencia um ataque com baixa produção e pouca efetividade para transformar chances em gols. Fora de casa, outro problema se repete: nesta edição, o time ainda não venceu longe do Morumbis.

De acordo com o Sofascore, em cinco partidas como visitante no Brasileirão 2025, o São Paulo segue sem vitórias — foram três empates e duas derrotas, com aproveitamento de apenas 20%.

Nesse recorte, o time marcou quatro gols e sofreu seis. A produção ofensiva gerou 54 finalizações (média de 10,8 por jogo), enquanto a defesa foi bastante exigida, com destaque para Rafael, que em partidas como a contra o Bahia, evitou um placar ainda mais negativo.

As ausências também pesam. A lista de desfalques envolve diversas posições, e muitos dos retornos importantes estão previstos apenas para após a pausa do Mundial em junho, como Lucas Moura e Ferreirinha — dois nomes que, inclusive, ajudam a explicar as dificuldades no setor ofensivo.

São Paulo vive situação complicada no Brasileirão (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Sequência do São Paulo no Brasileirão

O São Paulo fará sua última partida antes da pausa de 30 dias para o Mundial contra o Vasco, comandado por Fernando Diniz. A equipe carioca disputa os playoffs da Sul-Americana antes do confronto e chega ao duelo como adversário direto na briga contra a zona de rebaixamento.



Um tropeço pode colocar o Tricolor ainda mais pressionado na tabela e, dependendo dos resultados da rodada, até mesmo dentro da zona de rebaixamento durante a paralisação do calendário.