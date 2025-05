Luciano dispara após derrota do São Paulo: ‘Falta de atenção’

Luciano não poupou críticas ao falar da derrota do São Paulo por 2 a 1 para o Bahia, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o camisa 10, autor do único gol tricolor no jogo, o resultado foi derivado de uma falta de atenção do elenco.

O resultado encerrou um jejum de Rogério Ceni, técnico do time baiano. Em 12 partidas como técnico contra o Tricolor, o ídolo nunca tinha vencido o ex-time.

- Foi bem claro: faltou atenção, faltou total atenção. A gente foi para o intervalo com o placar empatado, conversamos bastante no vestiário, e essa derrota foi por falta de atenção nossa. É isso - disse Luciano.

Esta é a segunda derrota seguida do São Paulo no Brasileirão. Luciano ainda deu uma chamada, dizendo que isso não pode mais acontecer. Na tabela, o time está em 13º lugar, com 12 pontos.

- Nós, jogadores, precisamos nos cobrar mais, porque uma derrota como essa não pode acontecer. Foi total desatenção da nossa parte - completou o camisa 10.

Luciano foi autor de gol contra o Bahia (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Como foi o jogo?

Depois de dois jogos sem vencer e uma eliminação amarga na Libertadores, o Bahia reagiu na noite deste sábado e bateu o São Paulo por 2 a 1 na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Brasileirão. O atacante Willian José marcou dois gols e foi o nome do jogo, enquanto Luciano descontou para os visitantes, que seguem em situação delicada na competição.