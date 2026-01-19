ANÁLISE: em meio à instabilidade política, São Paulo busca equilíbrio em campo para consertar erros antigos

Em meio a um cenário de instabilidade política, o São Paulo tenta encontrar equilíbrio entre os bastidores e o que acontece dentro de campo, ao mesmo tempo, em que busca corrigir erros antigos que insistem em aparecer no time. A tentativa é clara: separar política e futebol para que o rendimento esportivo não seja afetado pelo momento institucional delicado.

No clássico contra o Corinthians, que terminou empatado por 1 a 1, o Tricolor conseguiu levar vantagem no primeiro tempo, mesmo sem criar tantas oportunidades claras de gol. A equipe se sustentou a partir de um meio-campo mais dinâmico, com destaque para Danielzinho, que funcionou como um verdadeiro motor da equipe. Em um sistema diferente, agora no 4-3-3, Luciano e Lucas Moura dialogavam no ataque, enquanto Gonzalo Tapia atuava de forma mais recuada, como organizador das jogadas. Foi justamente a partir desse desenho tático que o gol são-paulino saiu.

O que se viu em boa parte do Majestoso na Neo Química Arena contrastou com a semana tensa na política do clube. A sexta-feira foi marcada pela votação da primeira etapa do processo de impeachment de Julio Casares. O presidente foi afastado e Harry Massis assumiu o comando do clube. Massis, inclusive, esteve presente na Neo Química Arena durante o clássico.

Se na presidência assume uma figura ainda pouco presente e conhecida no dia a dia dos vestiários, no banco de reservas, o grupo mantém a confiança no velho conhecido Hernán Crespo. Um exemplo disso foi visto recentemente, quando Gonzalo Tapia comemorou o gol de Luciano contra o São Bernardo nos braços do argentino. Um gesto que simboliza a relação de respaldo do elenco com o comandante.

O bom relacionamento entre jogadores e treinador, no entanto, não impediu que os erros no fim das partidas se repetissem. Assim como aconteceu em diversos momentos da última temporada, o São Paulo se atrapalhou, mais uma vez, nos minutos finais e deixou escapar a chance de sair com os três pontos da casa do rival. Após o jogo, Crespo resumiu o sentimento como "raiva", mas reforçou que se trata de um time em processo de ajustes. Um processo que acontece em meio a um ambiente político muito conturbado, mas que, aos poucos, tenta encontrar um caminho de reorganização.

Corinthians garantiu o empate nos acréscimos do segundo tempo (Foto: LUCAS CORREA/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

São Paulo tem desafio pela frente

O São Paulo tem um desafio pela frente ao tentar alinhar ainda mais o trabalho às expectativas do treinador. Como Crespo costuma dizer, eles "vivem dez anos em um mês". Em meio a questões políticas, à pré-temporada em Cotia e a um time ainda em processo de ajustes — muito em razão do esvaziamento do departamento médico, das saídas e chegadas de jogadores e da adoção de um sistema diferente —, o caminho não se mostra simples.

Durante a semana, o Tricolor encara a Portuguesa, no Morumbis. No final de semana, clássico contra o Palmeiras, na Arena Barueri.