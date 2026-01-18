Luciano desabafa após resultado do São Paulo contra o Corinthians: 'Clima de derrota'

Luciano desabafou após o empate do São Paulo com o Corinthians neste domingo (18), em clássico que aconteceu na Neo Química Arena. O Tricolor estava com vantagem e levou o empate nos minutos finais. Após o jogo, em entrevista na zona mista, o camisa 10 falou sobre o resultado e ressaltou "clima de derrota".

- O clima no vestiário é clima de derrota, porque a gente tava controlando bem o jogo, né? A gente fez um a zero e tava se comportando bem. Acho que é mais um clima de derrota do que: 'ah, jogando fora de casa, clássico'. Clássico a gente sempre vem para ganhar e infelizmente hoje não deu - disse o atacante.

Luciano desabafou após empate com o Corinthians pela terceira rodada do Paulistão ( Foto: Luis Moura / WPP )

Como foi o jogo?

O atacante chileno chegou ao segundo gol contra o Corinthians desde que estreou pelo São Paulo. Empurrado pela Fiel, o Timão sofreu para criar oportunidades ao longo da partida, o que enervou a torcida. No final, Breno Bidon marcou pela primeira vez na temporada.