Harry Massis marca presença em primeiro jogo do São Paulo após afastamento de Casares

Harry Massis, agora no comando como presidente em exercício do São Paulo, marcou presença em seu primeiro jogo no cargo desde o afastamento de Julio Casares, após votação do Conselho Deliberativo na última sexta-feira (16).

Massis foi com a delegação até a Neo Química Arena para enfrentar o Corinthians, no clássico deste domingo (18). O dirigente acompanhou o aquecimento da delegação e posou com Osmar Stabile, presidente do Corinthians.

Por coincidência, o dirigente corintiano assumiu o cargo após um presidente também ser afastado, durante o processo de impeachment de Augusto Melo.

Massis segue ocupando o lugar de Casares até a próxima etapa do processo do possível impeachment. O Conselho Deliberativo do São Paulo se reuniu nesta sexta-feira (16) no estádio do Morumbis para votar o possível impeachment de Julio Casares. Com 188 votos, o quórum foi atingido e Casares foi afastado de seu cargo no Tricolor.

A reunião aconteceu de forma híbrida, com participação de conselheiros online também. Era necessário um quórum presencial de 75%, mas a aprovação do andamento do processo do impeachment exigia dois terços do total de conselheiros, totalizando 171 votos favoráveis, o que chegou a ser contestado por Casares durante a semana.

Com Casares afastado do cargo, começa um prazo de 30 dias para convocação de Assembleia Geral entre os sócios. Agora é necessário apenas maioria simples para que Casares seja destituído em definitivo. Se acontecer, Harry Massis seguirá no comando.

