Danielzinho lamenta empate do São Paulo, mas admite: 'Um ponto aqui não é ruim'
Tricolor vencia o clássico até os 44 minutos, quando sofreu o gol de empate do Timão
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo deixou a Neo Química Arena com um gosto amargo. Isso porque o time vencia o Corinthians até os 44 minutos do segundo tempo, quando Breno Bidon arrancou um empate neste domingo (18), pela terceira rodada do Campeonato Paulista.
Com brilho de Bidon, Corinthians arranca empate no fim contra o São Paulo
Futebol Nacional
Chris Massis, dirigente e filha do presidente em exercício, fala sobre futebol feminino em meio à crise no São Paulo
Futebol Feminino
Breno Bidon admite que empate do Corinthians contra o São Paulo foi ‘um bom resultado’
Corinthians
➡️ Com brilho de Bidon, Corinthians arranca empate no fim contra o São Paulo
Apesar da sensação de que poderia ter vencido, o meio-campista Danielzinho acredita que o resultado não foi dos piores, já que o duelo foi em Itaquera, lugar em que é difícil vencer o Corinthians.
- Fica uma sensação de que a gente poderia ter segurado essa vitória. No segundo tempo a gente se defendeu mais, não conseguiu jogar, infelizmente não fomos agressivos na última bola e os caras fizeram o gol. É levantar a cabeça, um ponto aqui não é ruim - afirmou Danielzinho, após o duelo na Neo Química Arena.
Danielzinho, aliás, participou do gol Tricolor. Foi dele o cruzamento na medida para que Tapia completasse para o fundo das redes, ainda na primeira etapa.
Com o resultado, o São Paulo chegou aos quatro pontos em três jogos, segue fora da zona de classificação para as quartas de final do Paulistão. Na próxima rodada, vai enfrentar a Portuguesa, na quarta-feira (21), às 19h30 (de Brasília), no Morumbis.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! São Paulo
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias