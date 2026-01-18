O São Paulo deixou a Neo Química Arena com um gosto amargo. Isso porque o time vencia o Corinthians até os 44 minutos do segundo tempo, quando Breno Bidon arrancou um empate neste domingo (18), pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

➡️ Com brilho de Bidon, Corinthians arranca empate no fim contra o São Paulo

Apesar da sensação de que poderia ter vencido, o meio-campista Danielzinho acredita que o resultado não foi dos piores, já que o duelo foi em Itaquera, lugar em que é difícil vencer o Corinthians.

- Fica uma sensação de que a gente poderia ter segurado essa vitória. No segundo tempo a gente se defendeu mais, não conseguiu jogar, infelizmente não fomos agressivos na última bola e os caras fizeram o gol. É levantar a cabeça, um ponto aqui não é ruim - afirmou Danielzinho, após o duelo na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

Danielzinho, aliás, participou do gol Tricolor. Foi dele o cruzamento na medida para que Tapia completasse para o fundo das redes, ainda na primeira etapa.

Com o resultado, o São Paulo chegou aos quatro pontos em três jogos, segue fora da zona de classificação para as quartas de final do Paulistão. Na próxima rodada, vai enfrentar a Portuguesa, na quarta-feira (21), às 19h30 (de Brasília), no Morumbis.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! São Paulo