O Corinthians perdia o clássico contra o São Paulo até os 44 minutos do segundo tempo, na Neo Química Arena, quando Breno Bidon arrancou um empate e garantiu o ponto conquistado nesta terceira rodada do Campeonato Paulista.

Após a partida, o herói do Corinthians admitiu que o resultado foi bom, já que por pouco o Timão não terminou o Majestoso com uma derrota.

- Acaba se tornando um bom resultado pela forma que foi o jogo, mas acredito que a gente tinha total condição de sair daqui com a vitória. A gente conseguiu criar bastante, mas sofreu o gol numa desatenção - disse Bidon, após o duelo entre Corinthians x São Paulo, em Itaquera.

- Fico feliz de fazer o gol de empate, infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória. Agora é trabalhar, temos outro clássico (contra o Santos) pela frente - completou Bidon.

Com o resultado, o Corinthians chegou a quatro pontos em três jogos neste Estadual, ou seja, uma vitória, uma derrota e um empate, ocupando, neste momento, a sétima posição na tabela de classificação. Na próxima rodada, o Alvinegro terá mais um clássico pela frente, desta vez, contra o Santos, nesta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

