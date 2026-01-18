Crespo abre o jogo e é direto após empate com o Corinthians: 'Raiva'

Hernán Crespo foi direto após o empate do São Paulo com o Corinthians neste domingo (18), em clássico que aconteceu na Neo Química Arena. O Tricolor empatou com o rival por 1 a 1, após levar gol no final do segundo tempo. Ao falar sobre a partida, Crespo revelou estar com "raiva".

- Contente, muito contente pelo time. Raiva, porque faltou realmente pouco. Acho que o time estava perfeito, preciso, estava bem, estava compacto, e não é fácil jogar esse tipo de jogo neste momento da temporada. Sim, raiva. Porque um empate na Neo Química poderia ser bom, mas faltou realmente pouco. Contente pela intensidade, pela atitude, por tudo isso o que o time demonstrou - disse Crespo.

Com um sistema tático diferente e abrindo cada vez mais mão dos três zagueiros, o argentino também falou sobre o momento "estar mais tranquilo", o que também facilita quando se pensa na sequência da temporada.

- Em termos gerais, precisamos de um pouco de tranquilidade. Neste momento, o ambiente está mais calmo e, então, temos espaço também para construir. Penso que, nesse tipo de jogo, quando o grupo demonstra que está unido, que acredita e que luta, isso te obriga a buscar resultados. Quando tudo está mais rápido e mais alinhado, quando você vê que todo o grupo está alinhado, tudo fica mais fácil - destacou.

Crespo falou sobre empate (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/ Gazeta Press)

Como foi o jogo?

Corinthians e São Paulo empataram por 1 a 1, neste domingo (18), na Neo Química Arena, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Tapia abriu o placar para o Tricolor, mas, no apagar das luzes, Breno Bidon empatou.

O atacante chileno chegou ao segundo gol contra o Corinthians desde que estreou pelo São Paulo. Empurrado pela Fiel, o Timão sofreu para criar oportunidades ao longo da partida, o que enervou a torcida. No final, Breno Bidon marcou pela primeira vez na temporada.



