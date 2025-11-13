Além de Oscar no São Paulo: relembre jogadores que tiveram problemas cardíacos no passado

Oscar foi diagnosticado com uma intercorrência cardíaca nesta terça-feira (11). O jogador segue internado no Einstein Hospital Israelita, com acompanhamento médico e fazendo mais exames. Porém, o caso de Oscar não foi o único no esporte. Inclusive, já existiram várias situações parecidas - e com consequências diferentes.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Christian Eriksen

Em 2021, o caso de Christian Eriksen chocou o mundo do futebol internacional. Em um jogo pela Eurocopa, entre Dinamarca e Eslovênia, o jogador sofreu uma uma parada cardiorrespiratória (PCR) em campo. Na época, voltar a atuar era algo visto como distante. Porém, contrariando as expectativas médicas na época, Eriksen retornou a campo após quase um ano.

(Foto: MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP)

Ganso

No Brasil, o caso de Ganso também foi pauta sobre este assunto há algum tempo. Em março deste ano, passou por uma cirurgia para tratar a miocardite, com uma inflamação no músculo do coração. O caso estava sendo assistido desde setembro do ano passado. O atleta voltou a atuar meses depois.

continua após a publicidade

(Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Sergio Agüero

O caso de Agüero talvez seja um dos que mais se assemelhe ao que aconteceu com Oscar. Sergio Agüero sofreu uma arritmia cardíaca durante um jogo do Barcelona em outubro de 2021. Ele teve desconforto no peito e dificuldades para respirar, foi hospitalizado após a partida contra o Deportivo Alavés e, em dezembro daquele ano, anunciou sua aposentadoria precoce aos 33 anos por orientação médica.

(Foto: PAU BARRENA / AFP)

Washington "Coração Valente"

Washington "Coração Valente" ganhou este apelido justamente por conta de um problema cardíaco. Aos 27 anos, no auge da carreira, Washington enfrentou um dos momentos mais desafiadores de sua vida. Após sentir sintomas semelhantes a uma azia, foi diagnosticado com uma obstrução de 90% em uma artéria e precisou colocar um stent. O diagnóstico indicava o fim de sua trajetória como jogador profissional, mas retornou aos confrontos e fez temporadas artilheiras.

continua após a publicidade

(Foto: Felipe Gabriel/Arquivo Lance!)

Oscar pode se aposentar?

A situação médica de Oscar acendeu uma possibilidade do jogador antecipar sua aposentadoria no São Paulo.

O Lance! apurou que o futuro de Oscar é visto como incerto. Pela gravidade do quadro e pela forma como o atleta reagiu, não está descartado o cenário de aposentadoria. O jogador tem contrato até o fim de 2026 e integra a faixa mais alta da folha salarial do elenco.

No momento, Oscar não tem previsão de alta. A reportagem apurou que o atleta está melhor, mas segue em observação. Nesta temporada, é difícil que retorne. As atualizações e detalhes do quadro do meia também terão o respaldo da família e do próprio jogador antes da divulgação.