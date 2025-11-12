Oscar segue em observação e faz novos exames; veja situação do jogador do São Paulo

Oscar passará por novos exames após apresentar um quadro de intercorrência cardíaca na terça-feira (11), o Lance! apurou que o jogador segue internado no Einstein Hospital Israelita. Segundo confirmou a reportagem, ainda sem previsão de alta, deve passar por mais exames.

A intenção dos médicos que estão acompanhando o caso é ter certeza que Oscar está 100% bem. A ideia é entender o que causou este quadro e as possíveis consequências.

Aos 34 anos, o atleta virou caso de atenção após passar mal durante um exame na terça-feira (11). Em um teste de bike, apresentou uma intercorrência com alterações cardiológicas e ficou inconsciente por alguns segundos. Oscar foi levado de ambulância até Einstein Hospital Israelita, na zona sul de São Paulo.

O Lance! apurou que o futuro de Oscar é visto como incerto. Pela gravidade do quadro e pela forma como o atleta reagiu, não está descartado o cenário de aposentadoria. O jogador tem contrato até o fim de 2026 e integra a faixa mais alta da folha salarial do elenco.

As atualizações e detalhes do quadro do meia também terão o respaldo da família e do próprio jogador antes da divulgação. O São Paulo também está acompanhando a situação do atleta de perto, tendo parceria com o hospital.

Oscar sofreu um problema cardíaco (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Julio Casares falou sobre a situação de Oscar

No evento de lançamento do Paulistão de 2026, Julio Casares falou sobre a situação do Oscar no São Paulo e a possibilidade de aposentadoria.

- Queria apenas comunicar que o São Paulo, como de praxe, todos os anos faz o exame de avaliação da saúde dos atletas em grupos visando a temporada seguinte, até porque esse ano, com calendário, nós vamos começar o Paulistão dia 11, portanto a pré-temporada é importante. Então nós estamos antecipando alguns exames. E no exame de hoje, estava lá a equipe do Albert Einstein num grande número de profissionais, detectou-se uma intercorrência cardiológica do atleta Oscar. Nós, na hora, ficamos surpresos, mas de pronta recuperação, a equipe do Albert Einstein lá, com os nossos profissionais, o levaram para o hospital e ele está fazendo exames. Falei com ele à tarde, ele interagiu bem com mensagem e está muito bem. Nós agora temos que aguardar o processo de resultado desses exames e desejar a ele uma pronta recuperação, um grande atleta, que tem pela instituição um acolhimento, um carinho muito importante. Nesse momento, é focar na recuperação do Oscar e que a família dele também fique tranquila, porque os primeiros resultados já são positivos - explicou Casares.