São Paulo pode voltar a negociar com Marcos Leonardo? Diretor do clube responde
Jogador foi o grande desejo do Tricolor na última janela
Um dos grande assuntos da última janela de transferências do São Paulo foi a possibilidade de uma negociação com Marcos Leonardo. Até os últimos minutos da última janela, apesar da vontade do jogador em atuar pelo Tricolor, a negociação esbarrou no Al-Hilal, que colocou barreiras financeiras consideradas intransponíveis para o clube. Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, voltou a falar sobre o assunto.
Durante o evento de lançamento do Campeonato Paulista de 2026, em entrevista à TNT Sports, Belmonte tratou uma possível vinda de Marcos Leonardo na próxima janela como improvável.
- Depende muito, eu acho muito difícil. O Marcos Leonardo é um grande jogador. E era uma oportunidade momentânea que nós tínhamos. A não inscrição dele no campeonato saudita abriu uma brecha para que a gente pudesse ter ele até o final do ano. Nós aproveitamos essa brecha, conversamos, o atleta queria vir, conversamos com o clube, buscamos até o último minuto trazê-lo. Não deu - disse Carlos Belmonte.
O diretor também destacou que os custos são diferentes. Marcos Leonardo, mesmo que tenha esta identificação com o São Paulo, é visto como um jogador bastante valorizado no mercado, o que não condiz com a situação financeira que o Tricolor Paulista apresenta.
- Agora a situação é diferente, os custos são outros. Ele é um jogador valorizado no mercado. Nós não temos condição financeira para trazer um jogador do calibre do Marcos Leonardo hoje. Então quem sabe mais à frente, quem sabe a gente vá se recuperando pouco a pouco financeiramente e consiga trazer jogadores desse calibre. Esse é o nosso desejo. Mas eu acho que na próxima janela é impossível trazer o Marcos Leonardo - completou o diretor.
São Paulo tem padrão de contratação definido para 2026
O São Paulo tem um padrão definido para trabalhar nas contratações de 2026. A ideia do time é buscar reforços pontuais, além de olhar para atletas mais jovens. A intenção também é trazer modelos de contratação que não demandem custos altos ou salários fora da realidade do clube.
