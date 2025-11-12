menu hamburguer
São Paulo

São Paulo pode voltar a negociar com Marcos Leonardo? Diretor do clube responde

Jogador foi o grande desejo do Tricolor na última janela

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 12/11/2025
17:55
Atualizado há 1 minutos
Marcos Leonardo Al-Hilal
imagem cameraMarcos Leonardo não deve ser cogitado na próxima janela (Foto: Divulgação / Al-Hilal)
  Matéria
  Mais Notícias

Um dos grande assuntos da última janela de transferências do São Paulo foi a possibilidade de uma negociação com Marcos Leonardo. Até os últimos minutos da última janela, apesar da vontade do jogador em atuar pelo Tricolor, a negociação esbarrou no Al-Hilal, que colocou barreiras financeiras consideradas intransponíveis para o clube. Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, voltou a falar sobre o assunto.

Durante o evento de lançamento do Campeonato Paulista de 2026, em entrevista à TNT Sports, Belmonte tratou uma possível vinda de Marcos Leonardo na próxima janela como improvável.

- Depende muito, eu acho muito difícil. O Marcos Leonardo é um grande jogador. E era uma oportunidade momentânea que nós tínhamos. A não inscrição dele no campeonato saudita abriu uma brecha para que a gente pudesse ter ele até o final do ano. Nós aproveitamos essa brecha, conversamos, o atleta queria vir, conversamos com o clube, buscamos até o último minuto trazê-lo. Não deu - disse Carlos Belmonte.

O diretor também destacou que os custos são diferentes. Marcos Leonardo, mesmo que tenha esta identificação com o São Paulo, é visto como um jogador bastante valorizado no mercado, o que não condiz com a situação financeira que o Tricolor Paulista apresenta.

- Agora a situação é diferente, os custos são outros. Ele é um jogador valorizado no mercado. Nós não temos condição financeira para trazer um jogador do calibre do Marcos Leonardo hoje. Então quem sabe mais à frente, quem sabe a gente vá se recuperando pouco a pouco financeiramente e consiga trazer jogadores desse calibre. Esse é o nosso desejo. Mas eu acho que na próxima janela é impossível trazer o Marcos Leonardo - completou o diretor.

Marcos Leonardo vive grande fase no Al-Hilal (Foto: Federico Parra/AFP)
Marcos Leonardo defende o Al-Hilal (Foto: Federico Parra/AFP)

São Paulo tem padrão de contratação definido para 2026

O São Paulo tem um padrão definido para trabalhar nas contratações de 2026. A ideia do time é buscar reforços pontuais, além de olhar para atletas mais jovens. A intenção também é trazer modelos de contratação que não demandem custos altos ou salários fora da realidade do clube.

  Matéria
