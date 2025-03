Alan Franco e Lucas Moura preocupam departamento médico do São Paulo

O São Paulo pode ter alguns problemas após a eliminação contra o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. Alan Franco e Lucas Moura entraram no alvo do departamento médico tricolor.

Após o término da partida, Lucas Moura foi questionado sobre sua substituição no segundo tempo. O jogador alegou que estava sentindo dores no joelho. O Lance! apurou que o quadro de dores ainda persiste, mas que o atleta deve passar por exames e por uma análise médica por parte do São Paulo.

Vale relembrar que recentemente o jogador encabeçou um movimento junto a outros craques do futebol nacional contra o uso de gramados sintéticos nas competições. A decisão aconteceu no Allianz Parque, que frequentemente é alvo de críticas por conta do sintético.

Mas não somente Lucas Moura preocupa. Alan Franco, zagueiro da equipe, apareceu em uma postagem feita pela sua esposa com uma imobilização no braço. A substituição do defensor também se deu por conta de dores durante o confronto. No caso do atleta, estava sentindo dores no braço.

(Foto: Reprodução/ Instagram)

São Paulo terá período sem jogos antes de estreia no Brasileirão

Com a eliminação no Campeonato Paulista e a Data Fifa nas próximas semanas, o São Paulo terá quase vinte dias sem jogos. O time volta a campo no dia 30 de março, contra o Sport, na estreia pelo Brasileirão. O confronto acontece no estádio do Morumbis.

Os próximos dias devem servir para avaliar a situação dos jogadores após o clássico e retornar as preparações visando a próxima fase da temporada 2025.