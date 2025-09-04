São Paulo fará reunião com Crespo para decidir busca de reforço no mercado; entenda

O São Paulo fará uma reunião com Hernán Crespo para decidir os próximos passos do time na busca de um centroavante no mercado da bola. A informação foi antecipada pelo "UOL" e confirmada pelo Lance!. Após se frustrar com a negociação de Marcos Leonardo, que não caminhou da forma desejada, o técnico e a diretoria irão discutir se seguirão na busca de um centroavante ou se adaptarão com as opções do elenco.

Mesmo com a janela fechada, existe uma brecha na regra. O São Paulo pode contratar jogadores que já estavam livres no mercado até o dia 2 de setembro. O Lance! apurou que ainda não existem nomes sendo discutidos.

André Silva sofreu uma lesão ligamentar. A dúvida era sobre a necessidade de cirurgia ou não, e por enquanto, segue se tratando no Reffis Plus. Ryan Francisco e Calleri romperam o LCA, operaram, mas devem voltar somente para a próxima temporada.

Dito isso, fica uma lacuna na posição. Existe a possibilidade de Crespo improvisar Gonzalo Tapia ou Dinneno como um "9", mas buscar no mercado talvez seja a melhor opção no momento.

O São Paulo entende qual a realidade econômica do clube. O Tricolor já estava procurando alguém livre no mercado ou que viesse por empréstimo justamente por não conseguir arcar com grandes custos. Quanto a salários, a ideia é um jogador que tenha uma folha condizente com a realidade financeira atual.

Após esta reunião, os próximos passos a serem seguidos já serão decididos.

Hernán Crespo fará reunião com a diretoria do São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

São Paulo pensa na Copa Libertadores

O São Paulo está classificado para as quartas de final da Copa Libertadores. A competição é vista como uma das principais metas do time na temporada. Se o Tricolor conquistar o continental, se torna o primeiro brasileiro a ser tetra.

No Campeonato Brasileiro, o time viveu uma arrancada na tabela com Hernán Crespo. A meta, prevista esportivamente e no orçamento, é encerrar o ano entre os seis primeiros colocados.