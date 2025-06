O São Paulo tem uma agenda de jogos do Sub-20 e do futebol feminino nesta quarta-feira, dia 18 de junho. Com o profissional de recesso até o dia 26 de junho, o Tricolor tem compromissos nas outras categorias.

Agenda

O elenco do time masculino não trabalha nesta quarta-feira. O profissional está de recesso e tem previsão de retornar com as atividades no CT da Barra Funda somente no dia 26 de junho. A grande novidade é quanto a possível presença de Hernán Crespo. Seu staff esteve presente no CT desde o começo da semana. No mais, os jogadores estão curtindo a folga.

Time feminino

Nesta quarta-feira, dia 18 de junho, o time feminino do São Paulo joga contra o Internacional. O jogo acontece às 15h, no Estádio Municipal José Liberatti, em Osasco (SP). A entrada será gratuita pelo portão 4, e a transmissão será feita pela TV Brasil (EBC). A partida vale pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As equipes vivem momentos distintos na competição. Enquanto o São Paulo se classificou de forma antecipada para a segunda fase, o Inter ainda tenta uma vaga, mas dependerá de uma vitória e resultados negativos de concorrentes diretos.

Cotia também joga

As Crias de Cotia enfrentam o Athletico-PR nesta quarta-feira (18), no CAT do Caju, em Curitiba (PR), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.

O Tricolor chega embalado por uma sequência de sete partidas sem derrota, somando resultados positivos tanto no Brasileirão quanto no Paulista da categoria. Com 15 pontos na tabela, a equipe busca uma vitória fora de casa para se aproximar do G8.

Ryan Francisco, Maik, Henrique Carmo e Matheus Alves optaram por abrir mão do recesso do elenco profissional do São Paulo e retornaram ao time Sub-20 durante a pausa no calendário. O quarteto está em Curitiba.

Próximos jogos do São Paulo