Willian Arão treina sem restrições e se aproxima do retorno ao Santos

O técnico Juan Pablo Vojvoda está próximo de ganhar um reforço para a sequência da temporada. Na reapresentação do elenco do Santos nesta terça-feira (23), o volante Willian Arão participou das atividades sem restrições, indicando que está próximo de voltar aos jogos.

No campo, treinaram atletas que jogaram menos de 45 minutos na última partida ou que não haviam sido relacionados. A participação de Arão sem limitações aumenta as chances de o jogador figurar entre os relacionados para o duelo diante do Red Bull Bragantino, no próximo domingo (28), às 18h30, no estádio Cícero de Souza Marques, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Anunciado no dia 2 de julho, Arão disputou apenas uma partida com a camisa alvinegra. A estreia aconteceu justamente contra seu ex-clube, o Flamengo, no dia 16 de julho, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Peixe venceu por 1 a 0, com gol de Neymar, na Vila Belmiro.

Recentemente, o Departamento Médico do Santos informou que Arão sofreu uma lesão no músculo sóleo, na panturrilha, poucos dias após sua chegada ao clube. Ele chegou a ser liberado para atuar contra o Flamengo, mas voltou a sentir dores, e novos exames confirmaram a persistência do edema.

Segundo o coordenador do Núcleo de Saúde e Performance do Peixe, Rodrigo Zogaib, a lesão é pequena, mas envolve um músculo essencial para a movimentação. Ele destacou ainda que Arão não tinha histórico de problemas musculares.

Willian Arão foi anunciado em julho (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Alexandre Mattos sai em defesa de Arão

O executivo de futebol Alexandre Mattos afirmou, no início do mês, em entrevista coletiva, que o Santos não cogita rescindir o contrato do jogador, apesar das especulações sobre possível insatisfação de ambas as partes. O dirigente ressaltou que o atleta tem exercido papel importante nos bastidores, especialmente dentro do vestiário.

— O próprio Willian Arão está muito incomodado de ainda não ter conseguido contribuir, mas temos confiança enorme. Ele vem contribuindo no vestiário. Um bastidor do último jogo. O retorno do Zé Ivaldo, o Arão pegou ele no vestiário por 10 ou 15 minutos para conversar. Tenho certeza que ajudou muito na questão de confiança do Zé Ivaldo. Tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante, está quase pronto, é uma questão médica. Não é nada grave, mas é uma coisa que vem incomodando — disse.

— Absolutamente, não (chance de rescisão). É um atleta que confiamos, que mostra no dia a dia o seu desejo de contribuir. Está incomodado. Um jogador vitorioso, profissional, que tem caráter. Ele quer ajudar. Não veio só para receber salário. Veio para contribuir. Acreditamos e confiamos nele. Temos confiança no departamento médico que as coisas vão caminhar bem. Previsão é que ele esteja o mais rápido possível disponível no campo para treinar. Ele está se doando muito. Tenho certeza que vai contribuir e vai fazer de tudo para dar felicidade ao torcedor jogando futebol — completou.