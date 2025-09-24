Ídolo do Santos surpreende e cita clube que gostaria de ter jogado

O ex-meia Elano, atual coordenador técnico do Guarani, deu uma declaração surpreendente ao revelar qual clube gostaria de ter defendido na carreira. Ídolo do Santos, ele citou justamente um rival do time da Baixada Santista.

Em entrevista ao influenciador Silvonei Santos, Elano afirmou que gostaria de ter atuado pelo São Paulo.

— Um clube que eu gostaria de ter jogado é o São Paulo. Pelas características do clube, seria bacana — disse o ex-jogador.

Durante a conversa, Elano também revelou que esteve perto de reforçar equipes da Europa, como Lazio, Inter de Milão e Roma, todas do futebol italiano.

Carreira de Elano

Elano Blumer marcou época no futebol brasileiro e internacional. Nascido em Iracemápolis (SP), em 14 de junho de 1981, o meia iniciou sua trajetória nas categorias de base da Inter de Limeira e do Guarani antes de se firmar no Santos. Pelo clube da Vila Belmiro, construiu uma relação histórica: em três passagens distintas (2001 a 2005, 2011 a 2012 e 2015 a 2016), disputou 322 jogos e balançou as redes 68 vezes, consolidando-se como um dos grandes nomes alvinegros do século.

A carreira de Elano também foi marcada por experiências no exterior. Entre 2005 e 2007, defendeu o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, onde conquistou dois Campeonatos Ucranianos e uma Supercopa local. Na sequência, brilhou na Premier League com a camisa do Manchester City, atuando entre 2007 e 2009, e teve passagem pelo Galatasaray, da Turquia, de 2009 a 2011. Mais tarde, ainda reforçou o Chennaiyin FC, da Índia, onde levantou a Superliga Indiana de 2015.

Elano, atual coordenador do Guarani (Foto: Mateus Dutra/AGIF)

No Brasil, além do Santos, vestiu as cores de Grêmio e Flamengo. No clube carioca, participou das conquistas do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara e do Torneio Super Clássicos, todos em 2014. A lista de títulos na Vila Belmiro também é extensa, incluindo dois Campeonatos Brasileiros (2002 e 2004), a Copa Libertadores de 2011 e quatro Campeonatos Paulistas (2011, 2012, 2015 e 2016).

Com a Seleção Brasileira, Elano teve papel relevante entre 2004 e 2011. Foi campeão da Copa América de 2007 e da Copa das Confederações de 2009, além de ser um dos protagonistas da equipe na Copa do Mundo de 2010, disputada na África do Sul.

Elano também atuou como técnico da Inter de Limeira, Figueirense, Ferroviária e Náutico, além de auxiliar no Santos.