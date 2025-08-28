Rollheiser projeta duelo do Santos contra o Fluminense

O duelo entre o Santos e o Fluminense será marcado pela estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda, contratado na última semana e apresentado oficialmente na terça-feira (26), em coletiva de imprensa realizada na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

O atacante Rollheiser comentou sobre os primeiros dias de trabalho de Vojvoda e de sua comissão técnica.

— Os primeiros dias com Vojvoda foram muito bons e intensos. O técnico mostrou o projeto que tem para nós. Sabemos que viemos de jogos complicados, mas o mais importante agora é trabalhar para a partida de domingo, focando nesse jogo, que será muito difícil. Estamos implementando o que o treinador deseja, e o grupo está se adaptando bem — afirmou Rollheiser.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Rollheiser foi contratado pelo Santos no começo deste ano junto ao Benfica, de Portugal. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Sobre o duelo com a equipe carioca, o meio-campista comemorou o retorno do Peixe à Vila Belmiro. O Alvinegro não joga em casa desde 23 de julho, tendo atuado no Morumbi contra Juventude e Vasco.

continua após a publicidade

— Conhecemos o Fluminense, e a campanha no Mundial de Clubes foi impressionante. Sabemos que eles têm jogadores de muita qualidade, mas jogaremos em nosso estádio, com a nossa torcida, que certamente nos apoiará. Esse incentivo será fundamental para manter o bom estado de ânimo do grupo. Vamos buscar reverter a situação e dar tudo em campo para levar o Santos adiante — ressaltou.

Mudanças:

Nesta semana, o Santos anunciou mudanças no Departamento de Futebol após a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Em nota oficial, o clube informou que reposicionou profissionais em áreas estratégicas e confirmou Matheus Bachi como auxiliar fixo da comissão técnica. Já César Sampaio, que comandou a equipe interinamente após a saída de Pedro Caixinha, assume o cargo de coordenador técnico.