Ingressos para o duelo entre o Santos e o Fluminense seguem à venda
Como mandante, o Santos soma 8 vitórias, 4 empates e 5 derrotas em 17 partidas nesta temporada
O Santos enfrenta o Fluminense neste domingo (31), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O duelo marcará a estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda, apresentado oficialmente na última terça-feira (26). O argentino substitui Cléber Xavier, demitido após a goleada sofrida por 6 a 0 diante do Vasco, no Morumbis.
Os ingressos para a partida seguem disponíveis no site do Sócio Rei. Torcedores que não são associados precisam realizar um cadastro gratuito no plano Santos Mais Popular. Não haverá gratuidade para crianças (inclusive de colo), idosos ou pessoas com deficiência. Clique aqui para comprar.
O Peixe volta a atuar em sua casa após mais de um mês. A última partida na Vila foi no dia 23 de julho, derrota por 2 a 1 para o Internacional.
Desde então, a equipe empatou com o Sport (2 a 2, na Ilha do Retiro), venceu o Juventude (3 a 1, no Morumbis), perdeu para o Cruzeiro (2 a 1, no Mineirão), sofreu nova goleada para o Vasco (6 a 0, no Morumbis) e foi superada pelo Bahia (2 a 0, na Arena Fonte Nova).
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Confira os preços:
*Setores indisponíveis: Torcida visitante, Arquibancada Cosmo Damião (P 7/8) e Arquibancada José de Alencar (P 24)
PCR – Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)
Inteira: R$ 235,00
Meia: R$ 117,50
Silver: R$ 88,13
Gold: R$ 58,75
Black: R$ 29,38
Cadeira Térrea Dom Pedro (P 26)
Inteira: R$ 235,00
Meia: R$ 117,50
Silver: R$ 88,13
Gold: R$ 58,75
Black: R$ 29,38
PMR – Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)
Inteira: R$ 235,00
Meia: R$ 117,50
Silver: R$ 88,13
Gold: R$ 58,75
Black: R$ 29,38
Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)
Inteira: R$ 235,00
Meia: R$ 117,50
Silver: R$ 88,13
Gold: R$ 58,75
Black: R$ 29,38
Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)
Inteira: R$ 235,00
Meia: R$ 117,50
Silver: R$ 88,13
Gold: R$ 58,75
Black: R$29,38
Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)
Inteira: R$ 235,00
Meia: R$ 117,50
Silver: R$ 88,13
Gold: R$ 58,75
Black: R$ 29,38
Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)
Proprietário de Cadeira Silver: R$ 73,75
Proprietário de Cadeira Gold: R$ 36,88
Proprietário de Cadeira Black: Gratuito
Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)
Proprietário de Cadeira Silver: R$ 73,75
Proprietário de Cadeira Gold: R$ 36,88
Proprietário de Cadeira Black: Gratuito
FORMAS DE PAGAMENTO (online)
Cartão de crédito, cartão de débito e PIX
FORMAS DE PAGAMENTO (venda física – bilheteria)
Cartão de crédito, cartão de débito e dinheiro
