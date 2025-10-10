Zé Rafael projeta sequência do Santos no Brasileirão: ‘Tem sido um desafio’

O meia do Santos, Zé Rafael, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (10), no CT Rei Pelé, e comentou sobre a dura sequência de jogos que o Peixe terá pela frente no Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

A equipe alvinegra vem de uma derrota por 3 a 0 para o Ceará, no último domingo (5), no Castelão, e ocupa a 16ª colocação na tabela, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

A sequência do Alvinegro Praiano inclui o clássico contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (15), na Vila Belmiro, além de confrontos diretos diante de Vitória e Fortaleza, dois duelos contra o Palmeiras e uma partida contra o Flamengo.

continua após a publicidade

— Para nós, nunca houve semana fácil, independentemente do adversário. Desde o início do ano tem sido um desafio. Encaramos dessa forma e agora, ainda mais, pelo momento delicado. Estamos focados no processo e sabemos o que precisamos fazer para reencontrar os resultados. Independentemente do rival, vamos colocar em prática o que treinamos — afirmou o meia.

Zé Rafael destacou ainda a importância da pausa da Data Fifa para aprimorar o trabalho da equipe.

— A Data Fifa proporciona um ajuste. Hoje, por exemplo, tivemos treino em dois períodos. Temos trabalhado muito e queremos sair dessa situação desconfortável. Não podemos escolher adversário: precisamos encarar todos como uma final — completou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Zé Rafael acumula 19 jogos com a camisa do Santos. (Foto: Jota Erre/AGIF)

Zé Rafael chegou ao Santos no início desta temporada, após se recuperar de uma delicada cirurgia na coluna. O meia foi apresentado oficialmente em maio e fez sua estreia diante do Ceará, no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

— É muito difícil falar. Passei por um período de readaptação e ainda sinto que estou passando por isso depois da cirurgia. Gostaria de ter voltado jogando como antes, mas o corpo precisa de tempo para se adaptar. No ano passado, fiquei um período sem treinar e sem jogar, e isso reflete na vida de qualquer atleta. Nós, que estamos acostumados com uma carga alta de trabalho, sentimos bastante essa diferença.

— Consegui dar uma resposta rápida no início, mas depois ficou claro que ainda não estava no mesmo nível dos meus companheiros. Agora estou melhor, alcançando esse nível. Existe uma competição interna forte, mas, quando isso acontece, competir com os adversários se torna mais fácil.

— Depois da chegada do Vojvoda, os treinos mudaram de característica por causa da intensidade. A resposta que precisamos dar é muito maior, e cada um tem que entregar um pouco mais. Essa foi, sem dúvida, a minha maior evolução — declarou Zé Rafael.

Agenda de jogos do Santos:

28ª rodada - 15.10 - Santos x Corinthians - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro

29ª rodada - 20.10 - Santos x Vitória - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro

30ª rodada- 26.10 - Botafogo x Santos - 16h (de Brasília) - Nilton Santos

31ª rodada - 01.11 - Santos x Fortaleza - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro

32ª rodada - 06.11 - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque

33ª rodada - 09.11 - Flamengo x Santos - 18h30 (de Brasília) - Maracanã

13ª rodada - 15.11 - Santos x Palmeiras - 21h (de Brasília) - Vila Belmiro *clássico remarcado na Data Fifa