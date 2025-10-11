Zé Rafael elogia comissão técnica do Santos e reafirma protagonismo com Vojvoda

O técnico Juan Pablo Vojvoda soma apenas uma vitória em seis jogos no comando do Santos, justamente em um clássico, contra o São Paulo, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar do curto período de trabalho, o time apresenta considerável evolução em campo, com um padrão de jogo mais agressivo e organizado. Ainda assim, a equipe precisa aprimorar a eficiência nas finalizações, ponto que tem custado resultados importantes.

Em entrevista coletiva concedida na última sexta-feira (10), o meia Zé Rafael destacou os aspectos positivos trazidos pela nova comissão técnica.

— Todos nós percebemos a evolução desde a chegada do Vojvoda. Faz parte do processo. Todo trabalho tem esse período de adaptação antes dos resultados aparecerem. Sabemos que, no futebol, tudo é muito imediato, mas confiamos no trabalho e no que tem sido feito durante as semanas. Temos evoluído, e é questão de tempo para que os resultados apareçam, como consequência desse trabalho — avaliou o meia.

Zé Rafael acumula 19 jogos com a camisa do Santos nesta temporada. (Foto: Jota Erre/AGIF)

Protagonismo:

O meia Zé Rafael chegou ao Santos em janeiro deste ano, após uma vitoriosa passagem pelo Palmeiras, onde conquistou 11 títulos e disputou 308 partidas.

O jogador passou por uma delicada cirurgia na coluna e atuou grande parte da última temporada sob fortes dores, a ponto de cogitar a aposentadoria.

Agora, vive uma nova fase na carreira com a camisa do Peixe e é um dos atletas que mais evoluíram desde a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda, no dia 22 de agosto.

— O crescimento geral da equipe faz com que alguns atletas se destaquem mais. Eu estava um pouco abaixo em um período anterior, e essa evolução ficou mais nítida nas últimas semanas. Temos trabalhado para ajudar o treinador e o time da melhor forma possível. Isso é fruto de muito trabalho. Outros jogadores também evoluíram, e é questão de o processo se encaixar para que os resultados apareçam e mais atletas se destaquem — afirmou o meia.

— Eu, como todos os companheiros, estou aqui para somar. O que o professor precisar, vou dar o meu melhor. Existem funções nas quais estou mais habituado e desempenho com mais qualidade, mas, independentemente disso, sempre vou me esforçar ao máximo para ajudar o Santos — completou.

Zé Rafael também destacou as principais características da comissão técnica e elogiou a metodologia de trabalho de Vojvoda.

— Depois da chegada do Vojvoda, os treinos mudaram de característica, principalmente pela intensidade. A resposta que precisamos dar é muito maior pela necessidade do momento, e isso reflete no quanto cada um precisa entregar mais. Esse é o caminho. Essa foi, sem dúvida, a minha maior evolução. A relação com o Vojvoda é tranquila e profissional. Sabemos como ele gosta de trabalhar e entendemos isso rapidamente. Ele é um treinador que dá suporte e confiança para que o atleta se sinta bem e desempenhe seu melhor. Mas, ao mesmo tempo em que oferece essa condição, ele também exige muito. Essa cobrança um pouco maior faz com que a gente evolua. É um grande treinador, e é questão de tempo para os resultados aparecerem — concluiu o meia.

O Santos entra em campo na próxima quarta-feira (15), diante do Corinthians, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.