Zé Rafael projeta o clássico do Santos contra o Corinthians: ‘Temos trabalhado muito’

O Santos vai enfrentar o Corinthians pela quarta vez nesta temporada. Até aqui, foram três derrotas para o rival. O clássico está marcado para a próxima quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (10), no CT Rei Pelé, o meia Zé Rafael comentou sobre a expectativa para o duelo diante da equipe comandada por Dorival Júnior.

O jogador também lamentou a derrota por 3 a 0 para o Ceará, fora de casa, na última rodada do Campeonato Brasileiro.

— Foi uma partida atípica em relação ao que vínhamos apresentando. Já começamos devagar, e sabemos que, nesse nível em que competimos, isso faz muita diferença. Os primeiros 15 minutos foram abaixo, e isso facilitou para que o adversário tomasse a iniciativa e abrisse o placar. Correr atrás sempre é mais difícil. Sabemos da importância de um clássico e que será um jogo complicado por conta do momento. Temos nos preparado muito, contamos com o fator casa e com o apoio da nossa torcida. Temos plena consciência de que precisamos conquistar pontos dentro de casa para sair dessa situação o quanto antes e, assim, almejar coisas maiores no campeonato — afirmou o meia.

Zé Rafael foi contratado pelo Santos no início da temporada. (Foto: Jota Erre/AGIF)

Falta de efetividade:

O Santos acumula sete vitórias em 26 partidas, além de sete empates e 12 derrotas. Mesmo com a visível melhora no rendimento em campo, a falta de efetividade, mesmo quando o time é superior ao adversário, segue sendo um tema recorrente nas entrevistas do técnico Juan Pablo Vojvoda.

— É muito difícil falar dos companheiros e de funções que não são minhas. Pra mim seria fácil dizer “criamos e eles não matam o jogo”, mas não estou naquela parte do campo. Não quero fazer uma crítica, mas sabemos que precisamos melhorar nossa efetividade. Temos criado oportunidades de gol, mas, se você não faz, você toma. Esse é um problema que tem acontecido com a gente: não marcar e acabar levando o gol. Isso desmotiva, e alguns atletas sentem um pouco mais. Faz parte do futebol. Temos trabalhado muito, e não é por falta de esforço ou dedicação. Às vezes é questão de momento. Todo mundo tem se preparado para ajudar da melhor forma possível. Não temos como escolher adversário ou tabela neste momento em que vivemos. Vamos encarar todos os jogos como se fossem uma final — explicou Zé Rafael.

Questionado sobre o fato de o Peixe ainda não ter conseguido se afastar da zona de rebaixamento ao longo da competição, o meia destacou que o grupo mantém o foco em buscar objetivos maiores.

— É muito difícil fazer comparações com momentos passados. Sei que o momento se assemelha ao de 2023, mas o que posso dizer é que todos estão se esforçando ao máximo. A comissão chegou para agregar e ajudar na evolução. Nossa equipe ainda não conseguiu engatar uma sequência de vitórias, mas acredito que temos capacidade e elenco para isso. Enquanto houver chance de brigar por coisas maiores, que é o nosso objetivo desde o início do campeonato, nós vamos lutar. O importante não é como começa, e sim como termina. A equipe vai dar uma resposta, tanto para nós quanto para a torcida. Espero que essa resposta venha contra o Corinthians — completou o meia.

Com 28 pontos, o Santos ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, apenas três acima do Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.