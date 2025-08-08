Construção da nova Vila Belmiro é aprovada pela Prefeitura de Santos

Em solenidade realizada nesta sexta-feira (8), na Prefeitura de Santos, no Palácio José Bonifácio, foi assinada a aprovação do projeto da nova arena multiuso do Santos.

O presidente Marcelo Teixeira participou do evento que formalizou o acordo. O novo estádio terá capacidade para mais de 30 mil torcedores e será construído em uma área de aproximadamente 68 mil m², no mesmo local onde hoje está o Estádio Urbano Caldeira.

O processo do projeto arquitetônico, desenvolvido a partir do material apresentado pelo responsável técnico contratado pelo clube, teve início em janeiro de 2023.

Desde então, passou por ajustes e adequações às normas municipais, além de atender às legislações estaduais, federais e demais exigências técnicas.

Autoridades participam de assinatura de aprovação da arena multiuso do Santos, na Prefeitura da cidade. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

A nova Vila Belmiro:

Questionado sobre quando as obras do novo estádio terão início, o presidente Marcelo Teixeira afirmou que “depende da torcida”. O projeto, orçado em R$ 700 milhões, deverá ser concluído em até 40 meses a partir da demolição da atual estrutura.

A arrecadação de recursos será feita, inicialmente, por meio da venda de cadeiras e camarotes, além da comercialização de partes da antiga Vila Belmiro. A licença para o início das obras deve ser concedida em até um ano, prazo que poderá ser prorrogado por igual período.

A nova arena será dividida em quatro setores: arquibancada, arquibancada superior, deck premium e camarotes. O projeto também prevê uma estrutura moderna e versátil, capaz de receber, além de eventos esportivos e culturais, grandes shows, eventos sociais e um novo espaço de visitação, com lojas, restaurantes e área de coworking.

Para impulsionar a arrecadação inicial, Marcelo Teixeira pretende realizar um evento na capital paulista e outro na Baixada Santista.