Neymar marca presença na reinauguração do hotel da concentração do CT do Santos

Os jogadores do Santos, incluindo Neymar, marcaram presença nesta segunda-feira (29) no evento de reinauguração do hotel da concentração no CT Rei Pelé, em Santos, na Baixada Santista.

continua após a publicidade

Além do camisa 10, também participaram do evento os atletas Diógenes, Luan Peres, Billal Brahimi, Andrey Quintino, Gabriel Bontempo e JP Chermount.

Segundo o presidente Marcelo Teixeira, a modernização do espaço representa um avanço importante para a estrutura do clube, unindo conforto e economia.

continua após a publicidade

— Maior conforto, beleza e melhores condições para que os jogadores fiquem concentrados nos dias de jogos. Muitas vezes, são dois ou três dias, ou até mesmo períodos de pré-temporada. Esses momentos serão vividos aqui, no Recanto dos Alvinegros. É também uma economia para o Santos, pois não precisamos expor os atletas em hotéis externos. Eles permanecem no nosso ambiente, com estrutura adequada para estarem preparados. É um dever cumprido e uma obrigação oferecer aos nossos profissionais. Agradecemos à Weplan, parceira do clube — destacou o presidente.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Os jogadores se acomodaram em uma área reservada e participaram de um jantar ao lado de seus familiares. Neymar deixou o evento após a cerimônia de inauguração, que contou com discursos de seu pai, de dirigentes do clube e de patrocinadores.

continua após a publicidade

Novo hotel:

O novo local foi projetado em pouco mais de um mês, com o objetivo de oferecer maior conforto aos atletas.

— A ideia foi criar a sensação de casa nova, e não de um simples quarto de hotel. Queremos que os jogadores se sintam em casa, porque sabemos que o extra-campo faz muita diferença. O ambiente foi totalmente renovado: paredes, pisos, móveis novos. A antiga instalação tinha pontos de mofo, estava desgastada. Hoje, não restou nada antigo por lá — explicou Sandra Ganzert, CEO do We Plan Group, empresa especializada em gestão de risco, blindagem patrimonial e planejamento de carreira para jogadores de futebol.

O presidente Marcelo Teixeira destacou que, desde que venceu a eleição em 2023, a prioridade foi investir na infraestrutura do clube.

— Quando eu entrei aqui, eu chorei. Se você visse como estavam as instalações, a poucos dias da reapresentação do elenco profissional... Agradeço a todas as equipes do Santos. Os funcionários abriram mão das férias, entenderam o momento e conseguimos realizar a pré-temporada no CT Rei Pelé. A sala de imprensa que leva o nome de Armando Gomes estava exatamente como quando o saudoso jornalista a frequentava. É uma emoção enorme ver a realização de metas e objetivos, fazendo com que o clube avance em várias áreas em um curto intervalo de tempo — afirmou o presidente.

Com a chegada de Neymar, no dia 31 de janeiro, a NRSports — empresa da família do jogador — também promoveu melhorias na estrutura do clube. O Peixe reformou o vestiário da Vila Belmiro, os centros de treinamento da base e do futebol feminino, além de realizar ajustes pontuais no estádio, como novas pinturas e a modernização de camarotes para atender convidados, patrocinadores e familiares de atletas.

Marcelo Teixeira ainda lembrou que o clube conta com um CT destinado ao time profissional masculino em Praia Grande, na Baixada Santista. No entanto, ele ressaltou que não pode detalhar prazos ou andamento das obras, já que a responsabilidade é da NRSports e do Grupo Peralta.

Na inauguração do novo CT da base e do feminino, Neymar Jr. chegou a afirmar que a meta era entregar o espaço antes da Copa do Mundo do ano que vem.

O investimento total da We Plan na reforma do Recanto dos Alvinegros, nome do hotel de concentração santista, foi de R$ 3,3 milhões. Em contrapartida, a empresa terá sua marca exposta nas redes sociais do clube e em outros projetos voltados ao fortalecimento da parceria, que também prevê a reforma da sala de imprensa da Vila Belmiro.