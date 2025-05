Tiquinho projeta duelo do Santos contra o Botafogo: ‘Pegar confiança e dar uma respirada’

O Santos finaliza, na manhã deste sábado (31), no CT Rei Pelé, a preparação para o duelo contra o Botafogo. A partida será a última em casa antes da pausa do Campeonato Brasileiro para o Mundial de Clubes da FIFA.

O jogo será às 16h (de Brasília), pela 11ª rodada do Brasileirão. O duelo terá um gostinho especial para Tiquinho Soares, que defendeu o clube carioca nas últimas três temporadas.

- Um dia ia chegar a hora de jogar contra o Botafogo, mas agora estou no Santos. Então, espero ir bem, que o time conquiste os três pontos e que a gente possa sair feliz da Vila - afirmou Tiquinho.

Tiquinho Soares marcou 8 gols em 23 jogos pelo Santos em 2025. (Raul Baretta/ Santos FC)

A equipe santista busca a segunda vitória seguida no campeonato. A equipe bateu o Vitória no último domingo (25), no Barradão, por 1 a 0, com gol de Guilherme, que encerrou o jejum de mais de 3 meses sem marcar.

- Não começamos bem, mas estamos vindo de uma vitória no campeonato. E é exatamente isso que a gente precisa. Agora é conquistar os três pontos contra o Botafogo para que a gente possa pegar ainda mais confiança e dar uma respirada - concluiu o centroavante.

O ex-camisa 9 do Fogão disputou 121 jogos, com 44 gols marcados e 17 assistências. Ele foi Campeão Brasileiro e da Libertadores no ano passado.

O que vem pela frente:

O goleiro Gabriel Brazão também está confiante para uma arrancada do Peixe na tabela. Em entrevista exclusiva ao Lance!, ele destacou a importância do duelo Alvinegro.

-O jogo é importante para nós. A gente, voltando para a nossa casa, espera uma grande partida, com o apoio do torcedor, que vai ser importante nos 90 minutos para nos incentivar. Vamos em busca da vitória juntos: nós, jogadores, torcida e staff. Eu tenho certeza de que vamos fazer um grande jogo e tentar sair com a vitória na nossa casa, claro, respeitando o Botafogo, que é uma equipe muito qualificada - destacou.

No último encontro entre as equipes, no dia 26 de novembro de 2023, no Estádio Nilton Santos, o time da Baixada Santista e o Botafogo empataram por 1 a 1. O gol santista foi marcado por Messias nos minutos finais da partida.