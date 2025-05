Exclusivo: Gabriel Brazão comenta fase do Santos: ‘Vamos superar esse momento adverso’

O goleiro do Santos, Gabriel Brazão, conversou com exclusividade com o Lance! sobre o momento vivido pelo Peixe dentro de campo.

Apesar das eliminações no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil, o arqueiro santista vem se destacando como um dos principais nomes do elenco, ao lado de Neymar, demonstrando liderança e protagonismo com defesas importantes, como o pênalti defendido recentemente na partida contra o CRB.

Gabriel Brazão em duelo do Santos contra o Corinthians, na Neo Química Arena. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Mesmo com o time na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, Gabriel Brazão demonstra otimismo e acredita na recuperação do Santos na competição.

-Eu, mesmo muito novo, pude vivenciar o futebol, nem sempre jogando no exterior, mas nos bastidores, fazendo parte do elenco. Cheguei a passar por alguns momentos assim por fora do campo. Eu tenho plena convicção de que o grupo tem condições de sair dessa parte da tabela. É um grupo qualificado. A gente precisava ter ganho esse jogo contra o Vitória para virar essa chave e desbloquear. Temos a certeza de que os resultados vão começar a vir. Nada melhor agora do que em casa, com o apoio do nosso torcedor, que tem nos ajudado muito. Não podemos reclamar do apoio da torcida e deixar claro que precisamos dele, nosso 12º jogador, nos incentivando em todo jogo - disse o goleiro.

Carreira internacional:

Aos 24 anos, Gabriel Brazão relata que já viveu muitos momentos no futebol mesmo tão jovem. O jogador foi revelado pelo Cruzeiro e tem passagens pelo futebol italiano (Parma, SPAL 2013, Ternana e Inter de Milão), além do futebol espanhol (Albacete e Real Oviedo).

-Nós temos grandes jogadores no nosso grupo. A palavra certa seria unidade. Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. A gente tenta dividir a responsabilidade para todos. A gente não pode crucificar ninguém. E, quando ganhamos, não podemos exaltar apenas um. Falamos em unidade. É um grupo. Precisamos dividir os momentos bons e ruins. Temos que estar preparados para todos os momentos e vamos sair desse momento adverso.

continua após a publicidade

O camisa 77 chegou ao clube em fevereiro de 2024 e tem contrato válido até o fim de 2028. Ele virou titular após a lesão de João Paulo, no tornozelo esquerdo, no início da disputa da Série B, no duelo contra o América-MG. Até aqui, são 57 jogos com a camisa do Peixe.

Meninos da Vila:

No time profissional, o Santos conta com quatro goleiros, e Gabriel Brazão é o único que não foi formado no clube. Em entrevista exclusiva, ele também comentou sobre a interação com os Meninos da Vila que fazem parte do elenco.



-Eu sou muito novo, mas vivenciei muita coisa pela minha idade. Acho que o João Fernandes, que é o nosso 4º goleiro, ele tem 20 anos e eu só 24. Temos idades parecidas. Eu tento passar tudo o que eu vivenciei para ele, como as cirurgias e os momentos adversos. Eu procuro passar um pouco da minha história para eles, e não só dentro de campo, mas o extra-campo, que eu vivenciei por um período - completou.

Gabriel Brazão entra em campo com o Santos no próximo domingo (01), diante do Botafogo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.