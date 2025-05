Santos anuncia saída do CEO Pedro Martins

O Santos confirmou na manhã deste sábado, 31 de maio, a saída do CEO Pedro Martins. Segundo nota oficial do clube, o profissional pediu demissão do cargo.

O profissional estava na função desde 23 de dezembro de 2024 e foi o responsável pela contratação do técnico Pedro Caixinha, além de boa parte do atual elenco.

— O Santos FC comunica oficialmente a saída do CEO Pedro Martins, que desempenhou suas atividades até ontem. O profissional pediu demissão do cargo, solicitação acatada pelo Comitê de Gestão. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sorte em sua carreira — disse o clube.

A principal razão para saída do CEO é a mudança que a diretoria do Santos pretende implementar no departamento de futebol. O clube queria realocar Pedro Martins do CT Rei Pelé para a Vila Belmiro — ou seja, afastá-lo do dia a dia do futebol, deixando-o responsável apenas pela parte administrativa. O profissional não aceitou.

Recentemente, Pedro Martins sugeriu mudanças internas para modernizar o ambiente do clube, mas suas propostas não foram acatadas. A negativa deixou o profissional claramente incomodado.

A gestão de Pedro Martins perdeu força, principalmente, após a coletiva realizada em 15 de abril. Na ocasião, ele lamentou a saída de Caixinha e afirmou que a desorganização interna, somada às constantes trocas de treinadores e jogadores, levou o clube praiano ao rebaixamento para a Série B em 2023. Na mesma entrevista, chegou a declarar que “o saudosismo vai matar o clube”.

— O Santos precisa lidar, pela primeira vez na vida, com a realidade. O torcedor precisa saber que tem um processo de reconstrução. Construir uma organização que ganhe jogos para 10, 15 anos, posso chegar aqui e fazer o discurso fácil, que vamos buscar os grandes nomes e continuar contando mentira — disse Pedro.

— A essência do que eu encontrei aqui é que o Santos precisa saber diferenciar o que é orgulho do passado de saudosismo. O saudosismo vai matar o Santos — finalizou.

O ex-CEO também enfrentava críticas internas no CT Rei Pelé por ter estabelecido uma multa rescisória de R$ 15 milhões no contrato do técnico Pedro Caixinha. O Santos, inclusive, não chegou a um acordo com o treinador, que acionou a Fifa para cobrar o valor na Justiça internacional.

Pedro Martins foi o responsável por trazer Caixinha (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Carreia de Pedro Martins

Pedro Martins, de 54 anos, tem uma trajetória marcada por passagens por clubes e entidades do futebol no Brasil e no exterior. Formado em Administração, com MBA em Indústria do Futebol pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra, ele iniciou a carreira no Departamento de Informação do Athletico-PR.

No futebol brasileiro, foi diretor de futebol da Ferroviária e atuou como vice-presidente de Competições da Federação Paulista de Futebol (FPF). Também trabalhou em clubes como Cruzeiro, Vasco, Olé Brasil e Botafogo SAF. No exterior, passou pelo Queens Park Rangers, da Inglaterra.

Mudanças na Diretoria:

Sem Pedro Martins, o Santos busca um novo nome para o cargo de CEO. Ciente da saída do executivo, o clube iniciou conversas, nos últimos dias, com profissionais conhecidos no cenário nacional.

O Peixe também procura um coordenador de futebol para atuar no CT Rei Pelé. Recentemente, o ex-jogador Paulinho, que defende o Mirassol, foi sondado. No entanto, o ex-ídolo do Corinthians preferiu permanecer no clube do interior paulista. Ele também recebeu uma proposta do Sport.