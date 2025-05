Santos terá novidades para o duelo diante do Botafogo

O Santos retorna à Vila Belmiro no próximo domingo (01) após um mês jogando longe de casa. Nesse período, o Peixe foi eliminado nos pênaltis pelo CRB, na terceira fase da Copa do Brasil, em Alagoas. As equipes empataram novamente no tempo regulamentar. Guilherme e Zé Ivaldo desperdiçaram suas cobranças para o time santista.

O confronto também marcou o retorno de Neymar aos gramados, após um mês se recuperando de uma segunda lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda.

No último domingo (25), o Santos venceu o Vitória por 1 a 0, com gol de Guilherme. O atacante encerrou um jejum de mais de três meses sem marcar, e a vitória trouxe um alívio momentâneo à crise vivida pelo time dentro de campo. Ainda assim, o Alvinegro permanece na zona de rebaixamento do campeonato, ocupando a 18ª posição, com apenas oito pontos e um aproveitamento de 26%.

Na última quarta-feira (28), o Santos enfrentou o RB Leipzig em um amistoso internacional e foi derrotado por 3 a 1, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

No próximo domingo (01), o Santos encara o Botafogo, às 16h (de Brasília) Os ingressos para o próximo jogo já estão à venda e variam entre R$ 25,00 e R$ 200,00. Clique aqui para comprar.

Depois do duelo contra o Fogão, o Peixe entra em campo no dia 12 de junho, diante do Fortaleza, às 19h30. Será o último jogo antes da pausa para o Mundial de Clubes da FIFA.

Escobar cumpriu suspensão e estará à disposição do técnico Cléber Xavier. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Retornos importantes:

Apesar da ausência certa do zagueiro Luan Peres, que está suspenso, o Santos terá os retornos do zagueiro Zé Ivaldo e do lateral-esquerdo Escobar. Ambos cumpriram suspensão.

Neymar também deve estar à disposição. O craque tem adotado cautela com a minutagem em campo após a recuperação da lesão. Será o quarto jogo seguido após a recuperação do problema na coxa esquerda. Ele jogou contra o CRB, Vitória e RB Leipzig.

Com a renovação travada, Neymar pode fazer o último jogo na Vila Belmiro antes do fim do vínculo com o Santos. O contrato é válido até o dia 30 de junho. A diretoria segue otimista pela permanência do craque até a Copa do Mundo do ano que vem.

