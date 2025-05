Pedro Martins, agora ex-CEO do Santos, divulgou uma longa carta nas redes sociais explicando os motivos que o levaram a pedir desligamento do cargo no clube. A saída foi confirmada na manhã deste sábado (31).

A decisão de Martins foi motivada pela mudança que a diretoria pretende implementar no departamento de futebol. O clube queria transferi-lo do CT Rei Pelé para a Vila Belmiro, afastando-o do dia a dia do futebol e restringindo sua atuação à parte administrativa. O executivo não concordou com a proposta e optou por deixar o cargo.

A gestão de Pedro Martins perdeu força, principalmente, após a coletiva realizada em 15 de abril. Na ocasião, ele lamentou a saída de Caixinha e afirmou que a desorganização interna, somada às constantes trocas de treinadores e jogadores, levou o clube praiano ao rebaixamento para a Série B em 2023. Na mesma entrevista, chegou a declarar que “o saudosismo vai matar o clube”.

Veja abaixo a nota completa de Pedro Martins:

Ontem foi o meu último dia como CEO do Santos. Após ser convidado para liderar uma nova fase na profissionalização do clube, optei por solicitar o meu desligamento no início desta semana.

Durante os últimos dias realizei uma transição de temas cruciais para lideranças da estrutura interna, pois identifico a importância da continuidade de negociações já evoluídas e de melhorias que já estavam em etapa de concretização. Faço isso porque valorizo os colaboradores, muitos merecem a efetivação destes projetos.

Tenho a avaliação de que estes últimos meses representaram a conclusão da fase de diagnóstico e aceitação, iniciada na reconstrução proposta pela atual gestão após rebaixamento para a Série B do Brasileiro.

A partir da compreensão do tamanho do problema, conseguimos promover reflexões importantes visando a adaptação a um novo cenário competitivo e o desenvolvimento de uma cultura esportiva. Neste período as áreas foram avaliadas com a régua das melhores práticas nacionais e internacionais, o que nos fez propor mudanças nas regras e no ambiente do centro de treinamento, além de fazer um diagnóstico profundo de pessoas, processos e métodos. O jogo está mudando rapidamente e a excelência está no detalhe, está equivocado quem pensa que o sucesso é construído apenas com investimento no mercado de transferências. Este é um dos pilares.

A implementação de um projeto de futebol perene não é simples, ela demanda a convivência constante com o desconforto e o exercício diário do altruísmo. A construção coletiva, dialogando com funcionários e jogadores, é o que consolida a criação de uma cultura de sucesso no futebol feminino, na base e na primeira equipe. Nunca será um ato individual.

Apesar da disputa de narrativas ser uma característica da indústria do futebol, muitas vezes alimentadas por alguns veículos e influencers locais que deseducam e rentabilizam com fakenews, gostaria de comunicar que a divergência na condução de setores do clube não representa uma ruptura com os valores que me fizeram chegar ao clube em dezembro. A vontade de transformar, melhorar e evoluir apresentadas pelo presidente Marcelo Teixeira sempre terão o meu apoio e suporte.

Eu gostaria de dizer que foi um orgulho trabalhar intensamente no Santos Futebol Clube nestes últimos meses. A história, os valores e o potencial de crescimento deste clube são fatores que impulsionam ainda mais a vontade de contribuir e cooperar com o seu futuro.

Eu desejo que esta instituição consiga criar os meios para ter estabilidade e unidade em torno do projeto esportivo. Seguirei na torcida para que a equipe se recupere na tabela de classificação e finalize a temporada no seu lugar de direito!

Desejo um ótimo trabalho a todos.