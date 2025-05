Santos x Botafogo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo SAN BOT 11ª Rodada Brasileirão Data e Hora Domingo, 01 de junho de 2025, às 16h (de Brasília) Local Vila Belmiro, em Santos (SP) Árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) Assistentes Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES) Var Daniel Nobre Bins (RS) Onde assistir

Santos e Botafogo se enfrentam neste domingo (01), às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP). O confronto, válido pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

O Santos atravessa uma fase complicada no Campeonato Brasileiro. Com apenas 8 pontos conquistados em 10 rodadas, ocupa a 18ª colocação e segue na zona de rebaixamento. A campanha até aqui soma duas vitórias, dois empates e seis derrotas, o que representa um aproveitamento de 26%.

A briga contra o Z4 tem sido intensa. Os concorrentes diretos do Peixe no momento são o Vitória, que aparece na 17ª posição com 9 pontos, e o Fortaleza, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 10. Ambos têm compromissos no domingo (1º), às 18h30 (horário de Brasília). O time baiano encara o Corinthians na Neo Química Arena, enquanto a equipe cearense visita o Flamengo no Maracanã.

Do outro lado, o Botafogo também convive com um cenário abaixo das expectativas. A equipe comandada por Renato Paiva ocupa o 11º lugar, com 12 pontos somados — campanha de três vitórias, três empates e três derrotas. O ataque alvinegro balançou as redes 10 vezes, enquanto a defesa sofreu cinco gols.

Pensando no calendário apertado, o Botafogo deve poupar alguns titulares na partida contra o Santos. A comissão técnica demonstra preocupação com o desgaste físico do elenco, temendo que o acúmulo de minutos em campo possa gerar lesões às vésperas do Mundial de Clubes.

Santos x Botafogo na história

No histórico do confronto, Santos e Botafogo se enfrentaram 117 vezes, com leve vantagem para o time paulista. O Peixe soma 46 vitórias, contra 38 do Alvinegro carioca, além de 33 empates. No total, o Santos marcou 196 gols e sofreu 163, mantendo um saldo positivo de 33 gols no duelo.

Confronto será realizado no estádio da Vila Belmiro (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Santos x Botafogo

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X BOTAFOGO

SÉRIE A - 11ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 01 de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, João Basso e Escobar; Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal (Neymar), Guilherme e Deivid Washington (Tiquinho). (Técnico: Cléber Xavier)

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair, David Ricardo (Serafim) e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Allan (Santiago Rodríguez) e Artur; Rwan Cruz (Mastriani) e Igor Jesus. (Técnico: Renato Paiva)