Teixeira não vê 'relação política' com NR Sports e fala sobre dívidas do Santos

Questionado sobre o contrato que o Santos assinou com a NR Sports e a dívida que o clube tem com Neymar, o presidente Marcelo Teixeira afirmou que não existe uma "relação política" envolvendo o Peixe e a empresa que gere a carreira do camisa 10. O tema ganhou força na última semana, quando foi revelada uma dívida de R$ 90,5 milhões com o atacante por direitos de imagem e que teriam garamtias previstas em contrato envolvendo sua reeleição como mandatário da equipe.

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Teixeira destacou que, apesar de haver no contrato exigências feitas pela NR Sports, empresa de Neymar Pai que gere a carreira do atacante, não há, por enquanto, um cenário que garanta que essas exigências serão aplicadas. O documento assinado aponta que a NR pediu como garantia para o pagamento da dívida o CT Meninos da Vila e condicionar uma reeleição do atual presidente.

- Essa relação não é política, ela não está condicionada à reeleição, apesar de constar no contrato por exigência da NR Esportes. Não há nenhuma relação em termos de reeleição, há apenas uma situação onde se expressa que, como há uma relação hoje com a atual gestão, a NR espera que o acordo feito, que está em 48 parcelas, que ele seja seguido e seja cumprido. Se o acordo for seguido e cumprido, isso representa o quê? Que não será necessário nem o presidente ser reeleito e nem tampouco a garantia que está do sem treinamento. Até porque, já também esclarecendo, a medida do contrato é um contrato comercial, não é um contrato judicial, não está na Justiça ainda para se discutir - afirmou o dirigente.

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Marcelo Teixeira seguiu e afirmou que não há interesse das duas partes em judicializar o contrato assinado. O presidente vê a relação entre Santos e NR Sports como uma forma de reestruturar o clube e que o desenvolvimento do projeto independe da sua continuidade no cargo.

- Até porque Santos e NR já demonstraram que nenhuma das partes tem interesse em judicializar absolutamente nada. Estamos trabalhando para a reestruturação do Santos Futebol Clube, tanto o Santos como o NR Esportes. E isso seguindo os projetos sendo alcançados, independente do Marcelo Teixeira e do parcelamento que foi feito, desde que seja cumprido e outros projetos sejam alcançados, naturalmente nós teremos Santos e NR dentro dessa relação natural - completou.

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