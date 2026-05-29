Igor Vinícius se destaca no Santos e lidera assistências na temporada entre laterais

Um dos destaques do Santos na temporada, o Menino da Vila Igor Vinícius vive grande fase sob o comando do técnico Cuca e se consolidou como o lateral da Série A com mais assistências em 2026.

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Com cinco passes para gol na temporada, o jogador lidera o ranking entre os atletas da posição, à frente de nomes como Emerson Royal, Alexandro Bernabei, Pumita Rodríguez e Alex Telles. Titular absoluto da equipe santista, Igor também foi decisivo nas duas últimas vitórias do clube, contribuindo com assistências em ambas as partidas.

— Fico feliz por viver esse momento e poder ajudar o Santos dentro de campo. Sempre trabalhei muito para aproveitar as oportunidades e conquistar meu espaço. Esses números são consequência de um trabalho coletivo muito forte do grupo, e espero seguir contribuindo com assistências, desempenho e vitórias para o clube - destacou o lateral.

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Revelado nas categorias de base do Peixe, Igor Vinícius assumiu de vez a titularidade na lateral-direita da equipe. Na temporada, soma 25 partidas disputadas, sendo 24 como titular, além das cinco assistências que o colocam na liderança entre os laterais da Série A no quesito. O jogador também aparece como vice-líder de assistências do elenco santista no ano, atrás apenas de Gabigol, que soma seis passes para gol.

Além da regularidade e da força ofensiva, Igor Vinícius também se aproxima de uma marca importante com a camisa do Peixe. Atualmente, com 47 partidas pelo clube profissional, o lateral está perto de atingir a marca de 50 jogos pelo Santos, consolidando ainda mais sua identificação com o clube onde foi formado e ganhou destaque no futebol brasileiro.

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Igor Vinicius acumula 25 jogos com a camisa do Santos nesta temporada. (Foto: Raull Barreta/ Santos FC)

Igor Vinícius no Santos:

Revelado nas categorias de base do Santos, Igor Vinícius retornou ao clube em julho do ano passado e foi uma das 20 contratações realizadas pela equipe. No "pacotão" da janela do meio do ano, o Peixe, ao lado do diretor executivo Alexandre Mattos, promoveu uma série de reforços para tentar evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O jogador estava no São Paulo, onde atuou por seis temporadas e teve a saída facilitada, permitindo que o Tricolor mantivesse 20% dos direitos econômicos do atleta para uma futura negociação.

O lateral-direito assinou contrato definitivo com o Peixe até o meio de 2028.

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Natural de Sinop, no Mato Grosso, Igor Vinícius chegou às categorias de base do Santos aos 12 anos. Em 2016, fez sua estreia como profissional e atuou em duas partidas com a camisa santista. Dois anos depois, transferiu-se para o Ituano. O atleta ainda passou pela Ponte Preta antes de ser emprestado ao São Paulo, em 2019.

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