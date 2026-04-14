Neymar deseja feliz aniversário ao Santos em publicação nas redes sociais: 'Orgulho'

O Santos completa 114 nesta terça-feira, 14 de abril, e o atacante Neymar prestou sua homenagem ao clube nas redes sociais. O camisa 10 do Peixe fez uma publicação e destacou o orgulho de representar a equipe.

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- Parabéns, Santos. É um orgulho fazer parte da sua história - escreveu Neymar em post feito no story do Instagram. O atacante esteve em campo no último sábado, na Vila Belmiro, em jogo contra o Atlético Mineiro, pelo Brasileirão.

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Outros atletas do Santos também publicaram mensagens de aniversário do clube. Gabigol relembrou uma foto sua usando a camisa do Peixe quando era criança. O camisa 9 é formado nas categorias de base da equipe, assim como Gabriel Bontempo, que também felicitou o clube. O goleiro Gabriel Brazão, outro destaque do elenco santista, se declarou para a equipe e escreveu "te amo" em post no Instagram.

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A NR Sports, que tem o pai de Neymar como dono e gerencia a carreira do atleta, parabenizou o clube e destacou na arte fotos do camisa 10 santista e de Pelé. A página do Rei do Futebol também postou uma imagem do jogador comemorando um gol pelo Peixe. Entre os times brasileiros, o Flamengo se posicionou nas redes sociais e deixou uma mensagem de parabéns.

O Santos usou as redes sociais para comemorar o aniversário com uma publicação que relembra as origens do clube. O post conta a história da criação do clube e da escolha do nome que homenageia a cidade no litoral paulista.

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Foi em um domingo à tarde, há exatos 114 anos, que um grupo de pessoas tomou o mesmo bonde até a Praça do Rosário. O prédio do Club Concórdia foi o palco daquela reunião que mudaria o destino do futebol mundial para sempre.



"Os senhores confiaram na ideia, mas não temos nem o… pic.twitter.com/JJn8UHf1eP — Santos FC (@SantosFC) April 14, 2026

Veja os posts em homanegam ao aniversário do Santos