Neymar joga? Confira lista de relacionados do Santos para duelo pela Sul-Americana

O Santos encara o Deportivo Recoleta, do Paraguai, nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana.

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O Peixe vem de vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, pelo Brasileirão, também na Vila Belmiro, em uma das melhores atuações da equipe na temporada

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Neymar acumula 7 jogos nesta temporada pelo Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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Retornos e desfalques:

Neymar e Gabriel Barbosa são as principais novidades da equipe do Santos para esta partida. O camisa 10 foi poupado da viagem ao Equador e fará sua estreia em um torneio internacional pelo clube após 12 anos.

Já Gabigol não entrou em campo pela Sul-Americana para realizar a última sessão de Plasma Rico em Plaquetas (PRP), como parte do tratamento de uma tendinite no adutor da coxa direita. Ambos foram titulares na vitória do Santos diante do Galo no último sábado (11), na Vila Belmiro.

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Os desfalques do Peixe são: Mayke (fez uso de corticoide e será preservado para não correr risco de doping), Vini Lira (rompeu o ligamento do joelho esquerdo) e Gabriel Menino (se recupera de dores no músculo posterior da coxa direita).

O Santos não faz mais a tradicional concentração, e os jogadores se reapresentaram às 11h (de Brasília), no CT Rei Pelé, nesta terça-feira (14). O time folgou no último domingo (12) e, portanto, teve apenas uma atividade antes do duelo pela Sul-Americana.

A equipe é a única que ainda não pontuou no Grupo D, já que San Lorenzo, da Argentina, e o Deportivo Recoleta empataram na primeira rodada. O Deportivo Cuenca, do Equador, que venceu o Alvinegro Praiano na estreia, lidera a chave.

Próximos jogos:

14.04 (terça-feira) - Santos x Recoleta (Paraguai) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (2ª rodada - Grupo D)

19.04 (domingo) - Santos x Fluminense - 16h - Vila Belmiro - Brasileirão (12ª rodada)

22.04 (quarta-feira) - Santos x Coritiba - 19h30 - Vila Belmiro - ida da 5ª fase da Copa do Brasil

25.04 (domingo) - Bahia x Santos - 18h30 - Arena Fonte Nova - Brasileirão (13ª rodada)

28.04 (terça-feira) - San Lorenzo (Argentina) x Santos - 19h - Nuevo Gasómetro - Sul-Americana (3ª rodada - Grupo D)

02.05 (sábado) - Palmeiras x Santos - 18h30 - Allianz Parque - Brasileirão (14ª rodada)

05.05 (terça-feira) - Recoleta (Paraguai) x Santos - 21h30 - Defensores Del Chaco - Sul-Americana (4ª rodada - Grupo D)

10.05 (domingo) - Santos x Red Bull Bragantino - 18h30 - Vila Belmiro - Brasileirão (15ª rodada)

13.05 (quarta-feira) - Coritiba x Santos - 19h30 - Couto Pereia - volta da 5ª fase da Copa do Brasil

17.05 (domingo) - Santos x Coritiba - 11h -Vila Belmiro - Brasileirão (16ª rodada)

20.05 (quarta-feira) - Santos x San Lorenzo (Argentina) - 19h - Vila Belmiro - Sul-Americana (5ª rodada - Grupo D)

23.05 (sábado) - Grêmio x Santos - 19h - Arena do Grêmio - Brasileirão (17ª rodada)

26.05 (terça-feira) - Santos x Deportivo Cuenca (Equador) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (6ª rodada - Grupo D)

30 ou 31 de maio (sábado ou domingo) - Santos x Vitória - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)

Pausa para a Copa do Mundo (11 de junho até 19 de julho)