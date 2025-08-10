Quando a bola rolar para o Cruzeiro x Santos neste domingo (9), às 18h30, no estádio do Mineirão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, mais do que três pontos e a permanência fora do Z4, o futuro do técnico Cleber Xavier estará em jogo.

O Peixe venceu o Juventude por 3 a 1 na segunda-feira (4), no Morumbis, na rodada passada. Apesar do resultado positivo e de ter deixado a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a atuação da equipe não agradou aos torcedores.

O desempenho abaixo das expectativas fez com que o nome do argentino Jorge Sampaoli voltasse a circular com força nos bastidores do Santos. Livre no mercado, o treinador, que teve uma passagem positiva no clube em 2019, é visto como uma opção natural para uma possível mudança no comando.

Apesar de não ter conquistado títulos, Sampaoli ganhou a simpatia de grande parte da torcida santista durante sua primeira passagem, justamente por algo constantemente cobrado pelos torcedores de quase todos os técnicos recentes: o bom futebol. Naquela época, o Peixe terminou na segunda colocação do Campeonato Brasileiro 2029, com a melhor campanha do clube nos últimos anos no torneio.

Sampaoli, portanto, representa uma ameaça "constante" à permanência de Cleber Xavier, caso o time, mesmo sendo considerado "bom" pela alta cúpula santista, com nomes como Neymar, Rollheiser, Zé Rafael e agora Mayke e Willian Araão, não consiga manter o desempenho esperado nas próximas rodadas.

Nos últimos dias, o presidente Marcelo Teixeira tratou de passar confiança ao técnico Cleber Xavier e à comissão. Durante o evento da assinatura de contrato da nova Vila Belmiro com a prefeitura, negou qualquer acordo com Sampaoli.

— O técnico do Santos é o Cleber Xavier. Vamos ter um jogo decisivo, importante, neste próximo domingo, contra um dos líderes do campeonato. Queremos que o foco esteja totalmente voltado para que o Santos faça uma boa apresentação — afirmou Teixeira em evento da nova Vila Belmiro.

Apesar da confiança do presidente Marcelo Teixeira, Cleber Xavier sabe que uma derrota pode fazer a pressão aumentar ainda mais sobre o seu trabalho, e o copo, que está quase cheio, transbordar.

Vitória pode dar um respiro para o treinador e sua comissão técnica (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Luta contra o Z4

O Santos está na 15ª colocação no Brasileirão após 17 partidas, acumulando 18 pontos. O time obteve cinco vitórias, três empates e nove derrotas, com 18 gols marcados e 22 sofridos.

Com essa campanha, o clube permanece fora da zona de rebaixamento, mas ainda com pouca folga em relação às equipes que lutam para escapar da degola. O Vasco, primeiro time dentro do Z4, soma 15 pontos.

Números de Cléber Xavier pelo Santos:

13 jogos

4V | 4E | 5D

41% de aproveitamento

12 gols marcados (0.9 por jogo)

14 gols sofridos (1.1 por jogo)