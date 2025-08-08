Presidente do Santos, Marcelo Teixeira, despista sobre interesse em Jorge Sampaoli
Santos tem interesse em Jorge Sampaoli e prega cautela para negociação com Cléber Xavier no cargo
O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, despistou sobre o interesse do clube no técnico Jorge Sampaoli. Questionado se poderia haver alguma mudança no comando do time devido ao desempenho instável de Cléber Xavier, o dirigente desconversou.
— O técnico do Santos é o Cléber Xavier. Vamos ter um jogo decisivo, importante, neste próximo domingo, contra um dos líderes do campeonato. Queremos que o foco esteja totalmente voltado para que o Santos faça uma boa apresentação — afirmou Teixeira em evento da nova Vila Belmiro.
O Peixe vem de uma vitória por 3 a 1 diante do Juventude, na última segunda-feira (4), no Morumbi. No entanto, a atuação do elenco não convenceu a torcida, apesar de o time ter saído da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
O Alvinegro Praiano enfrenta o Cruzeiro no próximo domingo (10), às 18h30, no Mineirão, pela 19ª rodada da competição. A Raposa é vice-líder do Brasileirão, com 37 pontos, mesma pontuação do líder Flamengo.
Marcelo Teixeira compareceu nesta sexta-feira (8) ao evento de aprovação do projeto das obras da nova Vila Belmiro, na Prefeitura de Santos. Ele também comentou sobre a possibilidade da chegada de novos reforços. Até aqui, foram 15 contratações na temporada. Deixaram o clube: Julio Furch, Léo Godoy, Gabriel Veron, Diego Pituca e Aderlan.
– Vamos aproveitar a janela da melhor forma possível. Para as entradas, não vamos apenas fazer aquisições ou investimentos em jogadores que já tenhamos aqui ou que estejam sendo revelados na base. Pretendemos fazer com que a escolha seja focada nas posições que, hoje, a comissão técnica entende que ainda estão desguarnecidas. E também pretendemos algumas saídas, que são naturais, para acomodarmos um elenco que, na maior parte, foi o mesmo que tivemos no descenso de 2023 – concluiu.
➡️Construção da nova Vila Belmiro é aprovada pela Prefeitura de Santos
Números de Cléber Xavier pelo Santos:
13 jogos
4V | 4E | 5D
41% de aproveitamento
12 gols marcados (0.9 por jogo)
14 gols sofridos (1.1 por jogo)
*As informações são do Sofascore
Números de Jorge Sampaoli pelo Santos:
63 jogos
35V-13E-15D
62.4% aproveitamento
102 gols marcados
55 gols sofridos
*As informações são do Sofascore
Novo técnico?
Em abril deste ano, após a demissão do então técnico Pedro Caixinha, o Santos esteve perto de anunciar Jorge Sampaoli. Porém, o contratado foi Cléber Xavier por falta de opções no mercado. O Peixe deu a primeira oportunidade a ele como técnico após anos de trabalho como auxiliar de Tite.
Durante o período de negociações, Sampaoli ficou incomodado com declarações do ex-CEO Pedro Martins, que afirmou em entrevista coletiva que o Santos não tinha nenhum técnico em negociação naquele momento. Ele ainda disse que o clube iria morrer de saudosismo.
O Peixe espera o resultado do duelo contra o Cruzeiro para definir mudanças na comissão técnica.
Jorge Sampaoli teve uma passagem curta e marcante pelo Santos em 2019, ano em que foi vice-campeão brasileiro. Ele acumulou 35 vitórias em 64 partidas, além de 14 empates e 15 derrotas. Foram 102 gols marcados e 55 sofridos.
Apesar de ter feito a melhor campanha do clube nos últimos anos no torneio nacional, o comandante frustrou a torcida em mata-mata. Foi eliminado naquele ano precocemente do Campeonato Paulista pelo Corinthians na semifinal. Na Copa do Brasil, caiu para o Atlético-MG nas oitavas de final e, por fim, saiu da Copa Sul-Americana ainda na primeira fase, com o empate por 1 a 1 diante do River Plate, do Uruguai. Os três jogos foram realizados no Estádio do Pacaembu.
Sampaoli deixou o Santos para comandar o Atlético Mineiro na temporada seguinte. Em abril de 2023, assumiu o comando do Flamengo. Ele também acumula passagens pelo futebol francês (Rennes e Olympique de Marseille), Sevilla (ESP), Seleção da Argentina, Seleção do Chile, Emelec (EQU), além de ter passado no começo da carreira por O’Higgins (CHI) e no futebol peruano pelo Sporting Cristal, Bolognesi, Sport Boys Callao e Juan Aurich.
