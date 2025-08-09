Santos vende 31.500 ingressos antecipados e mira melhor público do ano contra o Vasco
Clube espera casa cheia para partida marcada para o confronto de 17 de agosto
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos vendeu, até este sábado (9), 31.500 ingressos para o duelo contra o Vasco da Gama, marcado para 17 de agosto, às 20h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Internamente, o clube vive a expectativa de alcançar seu maior público na temporada.
- Santos
Matheus Bachi, filho de Tite, revela palpites do pai sobre seu trabalho no Santos: ‘Me dá feedback’
Santos09/08/2025
- Futebol Feminino
Ex-jogadora do Santos luta contra câncer agressivo e busca apoio financeiro
Futebol Feminino09/08/2025
- Futebol Nacional
Sport oficializa contratação do lateral-direito Aderlan, ex-Santos
Futebol Nacional08/08/2025
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
O Santos iniciou a venda de ingressos no início da semana pelo site do Sócio Rei. Torcedores em geral também podem garantir presença na partida realizando cadastro gratuito na categoria “Santos Mais Popular”. As vendas nas bilheterias começaram nesta sexta-feira (8). Clique aqui para comprar.
Na Vila Belmiro, as bilheterias estarão abertas para venda no sábado (9) e domingo (10), das 10h às 18h (horário de Brasília), no Portão 6. Em São Paulo, os ingressos também serão comercializados neste fim de semana, das 12h às 20h, na Rua Fidalga, 254, na Vila Madalena.
Os ingressos mais baratos são para as arquibancadas Norte e Sul, com valor de R$ 170 (inteira) para não sócios. No momento da compra, o torcedor passa por um sistema de reconhecimento facial, exigido também na entrada do estádio.
Partidas do Santos em São Paulo
Na segunda-feira (4), o Peixe jogou no estádio do São Paulo contra o Juventude, com presença de 37.485 torcedores. A renda totalizou R$ 2.853.811,25, registrando o maior público do clube como mandante na temporada.
Antes disso, no dia 12 de maio, o Alvinegro levou 35.240 pessoas ao Allianz Parque para o duelo contra o Ceará, gerando uma receita de R$ 2.806.052,90.
Cabe ressaltar que o Santos fechou acordo com o São Paulo para mandar três partidas no Morumbis. Em contrapartida, o rival disputará três jogos na Vila Belmiro, ainda sem datas definidas.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias