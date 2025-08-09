menu hamburguer
Santos

Santos vende 31.500 ingressos antecipados e mira melhor público do ano contra o Vasco

Clube espera casa cheia para partida marcada para o confronto de 17 de agosto

Peixe vive expectativa de registrar o maior público da temporada (Foto: Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
imagem cameraPeixe vive expectativa de registrar o maior público da temporada (Foto: Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 09/08/2025
14:18
O Santos vendeu, até este sábado (9), 31.500 ingressos para o duelo contra o Vasco da Gama, marcado para 17 de agosto, às 20h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Internamente, o clube vive a expectativa de alcançar seu maior público na temporada.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O Santos iniciou a venda de ingressos no início da semana pelo site do Sócio Rei. Torcedores em geral também podem garantir presença na partida realizando cadastro gratuito na categoria “Santos Mais Popular”. As vendas nas bilheterias começaram nesta sexta-feira (8). Clique aqui para comprar.

Na Vila Belmiro, as bilheterias estarão abertas para venda no sábado (9) e domingo (10), das 10h às 18h (horário de Brasília), no Portão 6. Em São Paulo, os ingressos também serão comercializados neste fim de semana, das 12h às 20h, na Rua Fidalga, 254, na Vila Madalena.

Os ingressos mais baratos são para as arquibancadas Norte e Sul, com valor de R$ 170 (inteira) para não sócios. No momento da compra, o torcedor passa por um sistema de reconhecimento facial, exigido também na entrada do estádio.

Jogo contra o Juventude foi realizado no Morumbis, em acordo firmado entre Santos e São Paulo (Foto: Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Partidas do Santos em São Paulo

Na segunda-feira (4), o Peixe jogou no estádio do São Paulo contra o Juventude, com presença de 37.485 torcedores. A renda totalizou R$ 2.853.811,25, registrando o maior público do clube como mandante na temporada.

continua após a publicidade

Antes disso, no dia 12 de maio, o Alvinegro levou 35.240 pessoas ao Allianz Parque para o duelo contra o Ceará, gerando uma receita de R$ 2.806.052,90.

Cabe ressaltar que o Santos fechou acordo com o São Paulo para mandar três partidas no Morumbis. Em contrapartida, o rival disputará três jogos na Vila Belmiro, ainda sem datas definidas.

